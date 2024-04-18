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США и Израиль обсудят возможную операцию в Рафахе - РИА Новости, 18.04.2024
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16:34 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/rafakh-1940847979.html
США и Израиль обсудят возможную операцию в Рафахе
США и Израиль обсудят возможную операцию в Рафахе - РИА Новости, 18.04.2024
США и Израиль обсудят возможную операцию в Рафахе
США и Израиль в четверг проведут виртуальную встречу по поводу возможной израильской операции в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:34
2024-04-18T16:34
в мире
израиль
сша
рафах (провинция)
джо байден
джейк салливан
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. США и Израиль в четверг проведут виртуальную встречу по поводу возможной израильской операции в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. "США и Израиль проведут в четверг виртуальную встречу по поводу возможной израильской операции в Рафахе", - говорится в сообщении портала со ссылкой на двух американских чиновников. По данным чиновников, США все еще обеспокоены тем, что операция Израиля может привести к массовым жертвам. Также чиновники опровергли информацию о том, что администрация президента США Джо Байдена разрешила проведение операции в Рафахе, если Израиль откажется наносить удары по Ирану. Как отмечается, американскую сторону будет представлять советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, а израильскую - глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240322/rafakh-1934989823.html
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), джо байден, джейк салливан, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), Джо Байден, Джейк Салливан, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США и Израиль обсудят возможную операцию в Рафахе

США и Израиль в четверг проведут переговоры о возможной операции в Рафахе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. США и Израиль в четверг проведут виртуальную встречу по поводу возможной израильской операции в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
"США и Израиль проведут в четверг виртуальную встречу по поводу возможной израильской операции в Рафахе", - говорится в сообщении портала со ссылкой на двух американских чиновников.
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По данным чиновников, США все еще обеспокоены тем, что операция Израиля может привести к массовым жертвам. Также чиновники опровергли информацию о том, что администрация президента США Джо Байдена разрешила проведение операции в Рафахе, если Израиль откажется наносить удары по Ирану.
Как отмечается, американскую сторону будет представлять советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, а израильскую - глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильСШАРафах (провинция)Джо БайденДжейк СалливанВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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