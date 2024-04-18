https://ria.ru/20240418/putin-1940859516.html
Путин на встрече с главой Крыма попросил его дать оценку ситуации в регионе
Путин на встрече с главой Крыма попросил его дать оценку ситуации в регионе - РИА Новости, 18.04.2024
Путин на встрече с главой Крыма попросил его дать оценку ситуации в регионе
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым попросил его дать оценку ситуации в регионе, отметив, что ситуация стабильная и... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:23
2024-04-18T17:23
2024-04-18T17:30
республика крым
владимир путин
общество
россия
политика
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым попросил его дать оценку ситуации в регионе, отметив, что ситуация стабильная и экономика растет.Президент в четверг проводит встречу с главой Крыма по видеосвязи. Путин в начале встречи сказал, что уже общался с Аксеновым утром."В целом, ситуация в регионе понятна. Тем не менее, конечно, важны ваши оценки и ваши планы. Я вижу все по материалам, по нашим постоянным личным контактам, как обстоят дела", - сказал Путин на встрече."Ситуация стабильная, развивается хорошо. Экономика растет, строительство является одним из локомотивов этой экономики", - добавил президент.
https://ria.ru/20240418/svo-1940858676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, владимир путин, общество, россия, политика, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Владимир Путин, Общество, Россия, Политика, Сергей Аксенов (политик)
Путин на встрече с главой Крыма попросил его дать оценку ситуации в регионе
Путин на встрече с главой Крыма заявил о стабильной ситуации в регионе
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым попросил его дать оценку ситуации в регионе, отметив, что ситуация стабильная и экономика растет.
Президент в четверг проводит встречу с главой Крыма по видеосвязи. Путин в начале встречи сказал, что уже общался с Аксеновым утром.
"В целом, ситуация в регионе понятна. Тем не менее, конечно, важны ваши оценки и ваши планы. Я вижу все по материалам, по нашим постоянным личным контактам, как обстоят дела", - сказал Путин на встрече.
"Ситуация стабильная, развивается хорошо. Экономика растет, строительство является одним из локомотивов этой экономики", - добавил президент.