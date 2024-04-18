https://ria.ru/20240418/putin-1940859516.html

Путин на встрече с главой Крыма попросил его дать оценку ситуации в регионе

Путин на встрече с главой Крыма попросил его дать оценку ситуации в регионе - РИА Новости, 18.04.2024

Путин на встрече с главой Крыма попросил его дать оценку ситуации в регионе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым попросил его дать оценку ситуации в регионе, отметив, что ситуация стабильная и... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:23

2024-04-18T17:23

2024-04-18T17:30

республика крым

владимир путин

общество

россия

политика

сергей аксенов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым попросил его дать оценку ситуации в регионе, отметив, что ситуация стабильная и экономика растет.Президент в четверг проводит встречу с главой Крыма по видеосвязи. Путин в начале встречи сказал, что уже общался с Аксеновым утром."В целом, ситуация в регионе понятна. Тем не менее, конечно, важны ваши оценки и ваши планы. Я вижу все по материалам, по нашим постоянным личным контактам, как обстоят дела", - сказал Путин на встрече."Ситуация стабильная, развивается хорошо. Экономика растет, строительство является одним из локомотивов этой экономики", - добавил президент.

https://ria.ru/20240418/svo-1940858676.html

https://ria.ru/20240412/konstantinov-1939491963.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, владимир путин, общество, россия, политика, сергей аксенов (политик)