https://ria.ru/20240418/puteshestviya-1940586003.html

Названы причины отказа туристов путешествовать вместе с питомцами

Названы причины отказа туристов путешествовать вместе с питомцами - РИА Новости, 18.04.2024

Названы причины отказа туристов путешествовать вместе с питомцами

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, из-за каких сложностей они отказываются брать с собой в путешествие питомцев, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T04:11

2024-04-18T04:11

2024-04-18T04:11

туризм

отдых в россии

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821243595_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_1959964fe832c31ec3c7d8975ce817a6.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, из-за каких сложностей они отказываются брать с собой в путешествие питомцев, сообщает МТС Travel.Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что почти половина (47 процентов) владельцев домашних животных путешествуют вместе с ними хотя бы раз в год или чаще. Треть не считает нужным брать их с собой, а каждый пятый хотел бы, но отказывается из-за различных сложностей.Наиболее распространенные среди них – это стресс животного, сказали 47 процентов респондентов. Кроме того, хозяева не хотят быть ограничены в передвижениях, отметили 42 процента опрошенных, и испытывать трудности с подбором жилья (34 процента).В совместных с собаками и кошками поездках 58 процентов туристов предпочитают остановиться у родственников.Выбирают pet-friendly отели или гостят у друзей по 43 процента опрошенных. По 18 процентов респондентов рассказали, что ночевали с животными в машине и палатках. Еще 13 процентов проживали с питомцами в глэмпингах (можно было выбрать несколько вариантов ответа).Для передвижения в путешествии почти две трети (63 процентов) используют только личный автомобиль. Треть (36 процентов) хозяев готовы также добираться до места назначения поездом. В самолет животных берет только четверть опрошенных. Реже всего респонденты путешествуют с питомцами на автобусе (16 процентов).Только 13 процентов опрошенных, которые берут животных в поездки, практикуют городской туризм. Остальные для совместного отдыха выбирают природные локации.Каждый пятый хотя бы раз замечал недоброжелательное отношение к своему питомцу в поездке. Никогда не возникало проблем у 28 процентов туристов.

https://ria.ru/20240416/puteshestviya-1939712453.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

отдых в россии, новости - туризм