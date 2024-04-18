Рейтинг@Mail.ru
Названы причины отказа туристов путешествовать вместе с питомцами - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
04:11 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/puteshestviya-1940586003.html
Названы причины отказа туристов путешествовать вместе с питомцами
Названы причины отказа туристов путешествовать вместе с питомцами - РИА Новости, 18.04.2024
Названы причины отказа туристов путешествовать вместе с питомцами
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, из-за каких сложностей они отказываются брать с собой в путешествие питомцев, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T04:11
2024-04-18T04:11
туризм
отдых в россии
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821243595_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_1959964fe832c31ec3c7d8975ce817a6.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, из-за каких сложностей они отказываются брать с собой в путешествие питомцев, сообщает МТС Travel.Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что почти половина (47 процентов) владельцев домашних животных путешествуют вместе с ними хотя бы раз в год или чаще. Треть не считает нужным брать их с собой, а каждый пятый хотел бы, но отказывается из-за различных сложностей.Наиболее распространенные среди них – это стресс животного, сказали 47 процентов респондентов. Кроме того, хозяева не хотят быть ограничены в передвижениях, отметили 42 процента опрошенных, и испытывать трудности с подбором жилья (34 процента).В совместных с собаками и кошками поездках 58 процентов туристов предпочитают остановиться у родственников.Выбирают pet-friendly отели или гостят у друзей по 43 процента опрошенных. По 18 процентов респондентов рассказали, что ночевали с животными в машине и палатках. Еще 13 процентов проживали с питомцами в глэмпингах (можно было выбрать несколько вариантов ответа).Для передвижения в путешествии почти две трети (63 процентов) используют только личный автомобиль. Треть (36 процентов) хозяев готовы также добираться до места назначения поездом. В самолет животных берет только четверть опрошенных. Реже всего респонденты путешествуют с питомцами на автобусе (16 процентов).Только 13 процентов опрошенных, которые берут животных в поездки, практикуют городской туризм. Остальные для совместного отдыха выбирают природные локации.Каждый пятый хотя бы раз замечал недоброжелательное отношение к своему питомцу в поездке. Никогда не возникало проблем у 28 процентов туристов.
https://ria.ru/20240416/puteshestviya-1939712453.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821243595_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_f89f7d445c6ce158f07e3e09a19b3343.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отдых в россии, новости - туризм
Туризм, отдых в России, Новости - Туризм
Названы причины отказа туристов путешествовать вместе с питомцами

Эксперты: стресс – главная причина отказа владельцев животных от путешествий

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДевушка с собакой в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка с собакой в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, из-за каких сложностей они отказываются брать с собой в путешествие питомцев, сообщает МТС Travel.
Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что почти половина (47 процентов) владельцев домашних животных путешествуют вместе с ними хотя бы раз в год или чаще. Треть не считает нужным брать их с собой, а каждый пятый хотел бы, но отказывается из-за различных сложностей.
Наиболее распространенные среди них – это стресс животного, сказали 47 процентов респондентов. Кроме того, хозяева не хотят быть ограничены в передвижениях, отметили 42 процента опрошенных, и испытывать трудности с подбором жилья (34 процента).
В совместных с собаками и кошками поездках 58 процентов туристов предпочитают остановиться у родственников.
Выбирают pet-friendly отели или гостят у друзей по 43 процента опрошенных. По 18 процентов респондентов рассказали, что ночевали с животными в машине и палатках. Еще 13 процентов проживали с питомцами в глэмпингах (можно было выбрать несколько вариантов ответа).
Для передвижения в путешествии почти две трети (63 процентов) используют только личный автомобиль. Треть (36 процентов) хозяев готовы также добираться до места назначения поездом. В самолет животных берет только четверть опрошенных. Реже всего респонденты путешествуют с питомцами на автобусе (16 процентов).
Только 13 процентов опрошенных, которые берут животных в поездки, практикуют городской туризм. Остальные для совместного отдыха выбирают природные локации.
Каждый пятый хотя бы раз замечал недоброжелательное отношение к своему питомцу в поездке. Никогда не возникало проблем у 28 процентов туристов.
Посетительница фотографирует цветы на открытии ежегодной выставки Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Где в России найти самые красивые цветы
16 апреля, 08:00
 
Туризмотдых в РоссииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала