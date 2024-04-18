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Бастрыкину доложат о проверке жителей Сочи, которые избили подростка - РИА Новости, 18.04.2024
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18:44 18.04.2024 (обновлено: 19:43 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/proverka-1940880366.html
Бастрыкину доложат о проверке жителей Сочи, которые избили подростка
Бастрыкину доложат о проверке жителей Сочи, которые избили подростка - РИА Новости, 18.04.2024
Бастрыкину доложат о проверке жителей Сочи, которые избили подростка
Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки конфликта, в результате которого жители Сочи "нанесли телесные... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:44
2024-04-18T19:43
происшествия
россия
краснодарский край
сочи
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 18 апр – РИА Новости. Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки конфликта, в результате которого жители Сочи "нанесли телесные повреждения" ребенку, сообщает СК РФ. Ранее в Telegram-канале регионального главка МВД по Краснодарскому краю было опубликовано видео из соцсетей, на котором подросток лежит на земле, один мужчина наносит ему удар, а второй скручивает руки. ЧП произошло в микрорайоне Макаренко. По факту инцидента полицейские Кубани назначили проверку, установив личности участников конфликта. Как сообщает следствие России, в социальных сетях указывалось, что мужчины причинили телесные повреждения подростку, потому что он якобы бросил в них бутылку. Уточняется, что проверка также была организована следователями по Краснодарскому краю. "Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по сообщению о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему в Краснодарском крае", - говорится в Telegram-канале "Следком".
https://ria.ru/20240418/izbienie-1940858135.html
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происшествия, россия, краснодарский край, сочи, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о проверке жителей Сочи, которые избили подростка

Главе СК Бастрыкину доложат о проверке жителей Сочи, которые избили подростка

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 апр – РИА Новости. Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки конфликта, в результате которого жители Сочи "нанесли телесные повреждения" ребенку, сообщает СК РФ.
Ранее в Telegram-канале регионального главка МВД по Краснодарскому краю было опубликовано видео из соцсетей, на котором подросток лежит на земле, один мужчина наносит ему удар, а второй скручивает руки. ЧП произошло в микрорайоне Макаренко.
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Под Калугой двое мужчин побили девятилетнего мальчика
Вчера, 17:19
По факту инцидента полицейские Кубани назначили проверку, установив личности участников конфликта.
Как сообщает следствие России, в социальных сетях указывалось, что мужчины причинили телесные повреждения подростку, потому что он якобы бросил в них бутылку. Уточняется, что проверка также была организована следователями по Краснодарскому краю.
«
"Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по сообщению о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему в Краснодарском крае", - говорится в Telegram-канале "Следком".
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСочиАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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