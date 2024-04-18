https://ria.ru/20240418/proverka-1940880366.html

Бастрыкину доложат о проверке жителей Сочи, которые избили подростка

Бастрыкину доложат о проверке жителей Сочи, которые избили подростка - РИА Новости, 18.04.2024

Бастрыкину доложат о проверке жителей Сочи, которые избили подростка

Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки конфликта, в результате которого жители Сочи "нанесли телесные... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:44

2024-04-18T18:44

2024-04-18T19:43

происшествия

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краснодарский край

сочи

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 18 апр – РИА Новости. Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки конфликта, в результате которого жители Сочи "нанесли телесные повреждения" ребенку, сообщает СК РФ. Ранее в Telegram-канале регионального главка МВД по Краснодарскому краю было опубликовано видео из соцсетей, на котором подросток лежит на земле, один мужчина наносит ему удар, а второй скручивает руки. ЧП произошло в микрорайоне Макаренко. По факту инцидента полицейские Кубани назначили проверку, установив личности участников конфликта. Как сообщает следствие России, в социальных сетях указывалось, что мужчины причинили телесные повреждения подростку, потому что он якобы бросил в них бутылку. Уточняется, что проверка также была организована следователями по Краснодарскому краю. "Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по сообщению о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему в Краснодарском крае", - говорится в Telegram-канале "Следком".

https://ria.ru/20240418/izbienie-1940858135.html

https://ria.ru/20240103/izbienie-1919565903.html

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происшествия, россия, краснодарский край, сочи, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)