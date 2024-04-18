https://ria.ru/20240418/proverka-1940880366.html
Бастрыкину доложат о проверке жителей Сочи, которые избили подростка
Бастрыкину доложат о проверке жителей Сочи, которые избили подростка - РИА Новости, 18.04.2024
Бастрыкину доложат о проверке жителей Сочи, которые избили подростка
Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки конфликта, в результате которого жители Сочи "нанесли телесные... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:44
2024-04-18T18:44
2024-04-18T19:43
происшествия
россия
краснодарский край
сочи
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:284:2794:1856_1920x0_80_0_0_70feb3faa5a1844f21a36c5349cbe046.jpg
СОЧИ, 18 апр – РИА Новости. Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки конфликта, в результате которого жители Сочи "нанесли телесные повреждения" ребенку, сообщает СК РФ. Ранее в Telegram-канале регионального главка МВД по Краснодарскому краю было опубликовано видео из соцсетей, на котором подросток лежит на земле, один мужчина наносит ему удар, а второй скручивает руки. ЧП произошло в микрорайоне Макаренко. По факту инцидента полицейские Кубани назначили проверку, установив личности участников конфликта. Как сообщает следствие России, в социальных сетях указывалось, что мужчины причинили телесные повреждения подростку, потому что он якобы бросил в них бутылку. Уточняется, что проверка также была организована следователями по Краснодарскому краю. "Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по сообщению о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему в Краснодарском крае", - говорится в Telegram-канале "Следком".
https://ria.ru/20240418/izbienie-1940858135.html
https://ria.ru/20240103/izbienie-1919565903.html
россия
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b54d46393c2845d5f482a0fe0b8a5b91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, сочи, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о проверке жителей Сочи, которые избили подростка
Главе СК Бастрыкину доложат о проверке жителей Сочи, которые избили подростка