https://ria.ru/20240418/propavshiy-1940757456.html

Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных

Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных - РИА Новости, 18.04.2024

Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных

Спасатели пятый день ищут мужчину, который уплыл на лодке в затопленный дачный массив под Оренбургом кормить животных, сообщает поисково-спасательный отряд... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:58

2024-04-18T11:58

2024-04-18T11:58

происшествия

оренбург

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939588800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72da3989353ef32b3f8179ba2302a2c3.jpg

УФА, 18 апр - РИА Новости. Спасатели пятый день ищут мужчину, который уплыл на лодке в затопленный дачный массив под Оренбургом кормить животных, сообщает поисково-спасательный отряд "ОренСпас" в своем Telegram-канале. "Под Оренбургом в СНТ Совнархоз пропал мужчина на лодке. В Оренбургской области сотрудники полиции и волонтеры ПСО "ОренСпас" устанавливают местонахождение Ивана Сиротина", - говорится в сообщении. По данным отряда, мужчина 1974 года рождения 13 апреля поплыл на лодке в СНТ Совнархоз покормить животных и пропал. По данным властей области, в Оренбурге подтоплено 22 СНТ.

https://ria.ru/20240415/pavodok-1940079529.html

https://ria.ru/20240415/zhiteli-1940197241.html

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024