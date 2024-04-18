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Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных - РИА Новости, 18.04.2024
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11:58 18.04.2024
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Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных
Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных - РИА Новости, 18.04.2024
Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных
Спасатели пятый день ищут мужчину, который уплыл на лодке в затопленный дачный массив под Оренбургом кормить животных, сообщает поисково-спасательный отряд... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:58
2024-04-18T11:58
происшествия
оренбург
оренбургская область
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УФА, 18 апр - РИА Новости. Спасатели пятый день ищут мужчину, который уплыл на лодке в затопленный дачный массив под Оренбургом кормить животных, сообщает поисково-спасательный отряд "ОренСпас" в своем Telegram-канале. "Под Оренбургом в СНТ Совнархоз пропал мужчина на лодке. В Оренбургской области сотрудники полиции и волонтеры ПСО "ОренСпас" устанавливают местонахождение Ивана Сиротина", - говорится в сообщении. По данным отряда, мужчина 1974 года рождения 13 апреля поплыл на лодке в СНТ Совнархоз покормить животных и пропал. По данным властей области, в Оренбурге подтоплено 22 СНТ.
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940079529.html
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происшествия, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных

Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего на лодке кормить животных

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленный частный дом в Оренбурге
Затопленный частный дом в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопленный частный дом в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 18 апр - РИА Новости. Спасатели пятый день ищут мужчину, который уплыл на лодке в затопленный дачный массив под Оренбургом кормить животных, сообщает поисково-спасательный отряд "ОренСпас" в своем Telegram-канале.
"Под Оренбургом в СНТ Совнархоз пропал мужчина на лодке. В Оренбургской области сотрудники полиции и волонтеры ПСО "ОренСпас" устанавливают местонахождение Ивана Сиротина", - говорится в сообщении.
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15 апреля, 13:53
По данным отряда, мужчина 1974 года рождения 13 апреля поплыл на лодке в СНТ Совнархоз покормить животных и пропал.
По данным властей области, в Оренбурге подтоплено 22 СНТ.
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15 апреля, 16:40
 
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