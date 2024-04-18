https://ria.ru/20240418/propavshiy-1940757456.html
Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных
Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных - РИА Новости, 18.04.2024
Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных
Спасатели пятый день ищут мужчину, который уплыл на лодке в затопленный дачный массив под Оренбургом кормить животных, сообщает поисково-спасательный отряд... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:58
2024-04-18T11:58
2024-04-18T11:58
происшествия
оренбург
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939588800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72da3989353ef32b3f8179ba2302a2c3.jpg
УФА, 18 апр - РИА Новости. Спасатели пятый день ищут мужчину, который уплыл на лодке в затопленный дачный массив под Оренбургом кормить животных, сообщает поисково-спасательный отряд "ОренСпас" в своем Telegram-канале. "Под Оренбургом в СНТ Совнархоз пропал мужчина на лодке. В Оренбургской области сотрудники полиции и волонтеры ПСО "ОренСпас" устанавливают местонахождение Ивана Сиротина", - говорится в сообщении. По данным отряда, мужчина 1974 года рождения 13 апреля поплыл на лодке в СНТ Совнархоз покормить животных и пропал. По данным властей области, в Оренбурге подтоплено 22 СНТ.
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940079529.html
https://ria.ru/20240415/zhiteli-1940197241.html
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939588800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97221f67784fe433941613310589fdd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных
Под Оренбургом пятый день ищут мужчину, уплывшего на лодке кормить животных