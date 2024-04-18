https://ria.ru/20240418/proizvodstvo-1940882922.html
Новое производство пошива вещей для СВО открыли в Нижнем Новгороде
Новое производство пошива вещей для СВО открыли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 18.04.2024
Новое производство пошива вещей для СВО открыли в Нижнем Новгороде
Новое производство по пошиву полевых сумок и ремней для нужд специальной военной операции и силовых ведомств открыли в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:53
2024-04-18T18:53
2024-04-18T18:53
надежные люди
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Новое производство по пошиву полевых сумок и ремней для нужд специальной военной операции и силовых ведомств открыли в Нижнем Новгороде. Новая производственная площадки швейного предприятия "Спецпошив" занимает здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров, на ней трудятся 350 человек. "Открытие таких площадок важно для исполнения нашей главной цели – победы в специальной военной операции. Компания производит вещевое имущество, в первую очередь, для Министерства обороны и силовых ведомств. И открытие новой производственной площадки спецпошива позволит увеличь мощности, чтобы приблизить нашу победу. Компания производит качественный продукт и исполняет свои обязательства в срок", - заявил журналистам заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, производственные возможности новой площадки "Спецпошива" составляют 1,5 миллиона баулов, 3 миллиона ремней, 50 тысяч полевых сумок и 100 тысяч специализированных костюмов в год и другую продукцию. Новая площадка в Нижнем Новгороде стала пятым производством компании "Спецпошив" в регионе. Всего в компании трудятся 500 человек - сотрудники швейного производства, конструкторско-технического отдела, отдела по контролю качества, отдела снабжения и сотрудников коммерческого отдела.
https://ria.ru/20240417/studenty-1940612368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, производство, сво
Надежные люди, Нижний Новгород, Производство, СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Новое производство по пошиву полевых сумок и ремней для нужд специальной военной операции и силовых ведомств открыли в Нижнем Новгороде.
Новая производственная площадки швейного предприятия "Спецпошив" занимает здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров, на ней трудятся 350 человек.
"Открытие таких площадок важно для исполнения нашей главной цели – победы в специальной военной операции. Компания производит вещевое имущество, в первую очередь, для Министерства обороны и силовых ведомств. И открытие новой производственной площадки спецпошива позволит увеличь мощности, чтобы приблизить нашу победу. Компания производит качественный продукт и исполняет свои обязательства в срок", - заявил журналистам заместитель полномочного представителя президента России
в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, производственные возможности новой площадки "Спецпошива" составляют 1,5 миллиона баулов, 3 миллиона ремней, 50 тысяч полевых сумок и 100 тысяч специализированных костюмов в год и другую продукцию.
Новая площадка в Нижнем Новгороде стала пятым производством компании "Спецпошив" в регионе. Всего в компании трудятся 500 человек - сотрудники швейного производства, конструкторско-технического отдела, отдела по контролю качества, отдела снабжения и сотрудников коммерческого отдела.