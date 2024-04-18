Руденя ознакомился с импортозамещающим производством в Ржеве
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с импортозамещающим производством в Ржеве
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с импортозамещающим производством в Ржеве
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг во время рабочей поездки в Ржевский муниципальный округ посетил предприятие "Элтра-Термо", во время посещения он обсудил с руководством вопросы кадрового обеспечения производства, сообщает пресс-служба правительства региона.
АО "Элтра-Термо" - крупное предприятие по выпуску и сервисному обслуживанию систем независимого отопления транспортных средств – жидкостных и воздушных отопителей, циркуляционных насосов.
Все выпускаемые изделия – собственные уникальные запатентованные разработки компании, которые имеют сертификаты соответствия и безопасности. Комплекс предприятия включает в себя полный цикл металлообработки, сборочное производство, лабораторию для проведения испытаний.
В условиях санкций предприятие заменило иностранные комплектующие на российские, расширило линейку продукции, в том числе начат серийный выпуск жидкостных отопителей, которые ранее поставлялись из Европы. По качеству продукция завода не уступает лучшим мировым аналогам.
Со стороны регионального правительства предприятию оказываются меры поддержки, в том числе по программе "Оборотный капитал" Фонда развития промышленности Тверской области.