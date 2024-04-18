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Руденя ознакомился с импортозамещающим производством в Ржеве - РИА Новости, 18.04.2024
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:24 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/proizvodstvo-1940875476.html
Руденя ознакомился с импортозамещающим производством в Ржеве
Руденя ознакомился с импортозамещающим производством в Ржеве - РИА Новости, 18.04.2024
Руденя ознакомился с импортозамещающим производством в Ржеве
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг во время рабочей поездки в Ржевский муниципальный округ посетил предприятие "Элтра-Термо", во время посещения РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:24
2024-04-18T18:24
тверская область
игорь руденя
минский автомобильный завод
камаз (завод)
группа газ
технологии
импортозамещение
тверская область
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг во время рабочей поездки в Ржевский муниципальный округ посетил предприятие "Элтра-Термо", во время посещения он обсудил с руководством вопросы кадрового обеспечения производства, сообщает пресс-служба правительства региона. АО "Элтра-Термо" - крупное предприятие по выпуску и сервисному обслуживанию систем независимого отопления транспортных средств – жидкостных и воздушных отопителей, циркуляционных насосов. Все выпускаемые изделия – собственные уникальные запатентованные разработки компании, которые имеют сертификаты соответствия и безопасности. Комплекс предприятия включает в себя полный цикл металлообработки, сборочное производство, лабораторию для проведения испытаний. Продукция предприятия поставляется на крупнейшие автомобильные заводы страны, в том числе МАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, ПАЗ и на другие предприятия. В условиях санкций предприятие заменило иностранные комплектующие на российские, расширило линейку продукции, в том числе начат серийный выпуск жидкостных отопителей, которые ранее поставлялись из Европы. По качеству продукция завода не уступает лучшим мировым аналогам. Со стороны регионального правительства предприятию оказываются меры поддержки, в том числе по программе "Оборотный капитал" Фонда развития промышленности Тверской области.
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игорь руденя, минский автомобильный завод, камаз (завод), группа газ, технологии, импортозамещение, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Минский автомобильный завод, КамАЗ (завод), Группа ГАЗ, Технологии, Импортозамещение, Тверская область

Руденя ознакомился с импортозамещающим производством в Ржеве

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с импортозамещающим производством в Ржеве
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с импортозамещающим производством в Ржеве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с импортозамещающим производством в Ржеве
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг во время рабочей поездки в Ржевский муниципальный округ посетил предприятие "Элтра-Термо", во время посещения он обсудил с руководством вопросы кадрового обеспечения производства, сообщает пресс-служба правительства региона.
АО "Элтра-Термо" - крупное предприятие по выпуску и сервисному обслуживанию систем независимого отопления транспортных средств – жидкостных и воздушных отопителей, циркуляционных насосов.
Все выпускаемые изделия – собственные уникальные запатентованные разработки компании, которые имеют сертификаты соответствия и безопасности. Комплекс предприятия включает в себя полный цикл металлообработки, сборочное производство, лабораторию для проведения испытаний.
Продукция предприятия поставляется на крупнейшие автомобильные заводы страны, в том числе МАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, ПАЗ и на другие предприятия.
В условиях санкций предприятие заменило иностранные комплектующие на российские, расширило линейку продукции, в том числе начат серийный выпуск жидкостных отопителей, которые ранее поставлялись из Европы. По качеству продукция завода не уступает лучшим мировым аналогам.
Со стороны регионального правительства предприятию оказываются меры поддержки, в том числе по программе "Оборотный капитал" Фонда развития промышленности Тверской области.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления на форуме муниципальных образований Тверская область 2024. Уверенное развитие на площадке мультимедийного парка Россия – Моя история - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Тверская областьИгорь РуденяМинский автомобильный заводКамАЗ (завод)Группа ГАЗТехнологииИмпортозамещениеТверская область
 
 
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