https://ria.ru/20240418/proizvodstvo-1940875476.html

Руденя ознакомился с импортозамещающим производством в Ржеве

Руденя ознакомился с импортозамещающим производством в Ржеве - РИА Новости, 18.04.2024

Руденя ознакомился с импортозамещающим производством в Ржеве

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг во время рабочей поездки в Ржевский муниципальный округ посетил предприятие "Элтра-Термо", во время посещения РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:24

2024-04-18T18:24

2024-04-18T18:24

тверская область

игорь руденя

минский автомобильный завод

камаз (завод)

группа газ

технологии

импортозамещение

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940872419_0:77:2000:1203_1920x0_80_0_0_521ce9ef8cfd7349963b3c73d17b130e.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг во время рабочей поездки в Ржевский муниципальный округ посетил предприятие "Элтра-Термо", во время посещения он обсудил с руководством вопросы кадрового обеспечения производства, сообщает пресс-служба правительства региона. АО "Элтра-Термо" - крупное предприятие по выпуску и сервисному обслуживанию систем независимого отопления транспортных средств – жидкостных и воздушных отопителей, циркуляционных насосов. Все выпускаемые изделия – собственные уникальные запатентованные разработки компании, которые имеют сертификаты соответствия и безопасности. Комплекс предприятия включает в себя полный цикл металлообработки, сборочное производство, лабораторию для проведения испытаний. Продукция предприятия поставляется на крупнейшие автомобильные заводы страны, в том числе МАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, ПАЗ и на другие предприятия. В условиях санкций предприятие заменило иностранные комплектующие на российские, расширило линейку продукции, в том числе начат серийный выпуск жидкостных отопителей, которые ранее поставлялись из Европы. По качеству продукция завода не уступает лучшим мировым аналогам. Со стороны регионального правительства предприятию оказываются меры поддержки, в том числе по программе "Оборотный капитал" Фонда развития промышленности Тверской области.

https://ria.ru/20240311/razvitie-1932338588.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, минский автомобильный завод, камаз (завод), группа газ, технологии, импортозамещение, тверская область