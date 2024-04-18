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В Приангарье предложили ввести бесплатный проезд для категории школьников - РИА Новости, 18.04.2024
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Иркутская область
Иркутская область
 
15:51 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/proezd-1940834146.html
В Приангарье предложили ввести бесплатный проезд для категории школьников
В Приангарье предложили ввести бесплатный проезд для категории школьников - РИА Новости, 18.04.2024
В Приангарье предложили ввести бесплатный проезд для категории школьников
Глава Иркутской области Игорь Кобзев предложил правительству региона разработать законопроект о бесплатном проезде школьников из многодетных семей в городском и РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:51
2024-04-18T15:51
иркутская область
жилье
иркутская область
игорь кобзев
льготы
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ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Глава Иркутской области Игорь Кобзев предложил правительству региона разработать законопроект о бесплатном проезде школьников из многодетных семей в городском и пригородном общественном транспорте, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил ввести для школьников из многодетных семей бесплатный проезд на общественном транспорте городского и пригородного сообщения. Инициативу глава региона озвучил во время оглашения послания парламенту области, и поручил правительству внести законопроект на рассмотрение депутатов", - говорится в сообщении. По предварительным оценкам, эта социальная мера затронет порядка 85 тысяч детей. Сейчас в Приангарье различные пособия получают 185 тысяч семей с детьми. Также в регионе выплачивается региональный материнский капитал при рождении второго ребенка: в 2023 году было выдано более 4,7 тысяч сертификатов на общую сумму почти 482 миллиона рублей. Размер областного материнского капитала с 1 апреля проиндексирован и в настоящее время составляет 140 тысяч рублей. С 2024 года многодетным семьям в Иркутской области увеличена социальная выплата на улучшение жилищных условий взамен земельного участка до 300 тысяч рублей. В прошлом году выплату получили 518 многодетных семей на сумму более 103 миллиона рублей, в этом году план – 600 семей на сумму 180 миллионов рублей. Кроме этого, в 2024 году планируется выдать 395 семьям из 36 муниципальных образований свидетельства по программе "Молодым семьям – доступное жилье".
https://ria.ru/20240405/irkutsk-1938003239.html
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жилье, иркутская область, игорь кобзев, льготы
Иркутская область, Жилье, Иркутская область, Игорь Кобзев, Льготы

В Приангарье предложили ввести бесплатный проезд для категории школьников

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДемонстрация оплаты проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами
Демонстрация оплаты проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Демонстрация оплаты проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами. Архивное фото
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ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Глава Иркутской области Игорь Кобзев предложил правительству региона разработать законопроект о бесплатном проезде школьников из многодетных семей в городском и пригородном общественном транспорте, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил ввести для школьников из многодетных семей бесплатный проезд на общественном транспорте городского и пригородного сообщения. Инициативу глава региона озвучил во время оглашения послания парламенту области, и поручил правительству внести законопроект на рассмотрение депутатов", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, эта социальная мера затронет порядка 85 тысяч детей. Сейчас в Приангарье различные пособия получают 185 тысяч семей с детьми. Также в регионе выплачивается региональный материнский капитал при рождении второго ребенка: в 2023 году было выдано более 4,7 тысяч сертификатов на общую сумму почти 482 миллиона рублей. Размер областного материнского капитала с 1 апреля проиндексирован и в настоящее время составляет 140 тысяч рублей.
С 2024 года многодетным семьям в Иркутской области увеличена социальная выплата на улучшение жилищных условий взамен земельного участка до 300 тысяч рублей. В прошлом году выплату получили 518 многодетных семей на сумму более 103 миллиона рублей, в этом году план – 600 семей на сумму 180 миллионов рублей.
Кроме этого, в 2024 году планируется выдать 395 семьям из 36 муниципальных образований свидетельства по программе "Молодым семьям – доступное жилье".
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