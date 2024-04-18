https://ria.ru/20240418/primore-1940751473.html

Бизнесменам Приморья рассказали о возможностях выхода на новую площадку

Бизнесменам Приморья рассказали о возможностях выхода на новую площадку - РИА Новости, 18.04.2024

Бизнесменам Приморья рассказали о возможностях выхода на новую площадку

В Приморье состоялась встреча между местными предпринимателями и крупной торговой сетью по продаже стройматериалов, бизнесмены ознакомились с принципами работы, РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:12

2024-04-18T12:12

2024-04-18T12:12

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приморский край

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Приморье состоялась встреча между местными предпринимателями и крупной торговой сетью по продаже стройматериалов, бизнесмены ознакомились с принципами работы, приоритетами и актуальными направлениями сотрудничества, чтобы рассмотреть возможность выхода товаров на новую площадку, сообщает пресс-служба правительства края. Заместитель председателя регионального правительства Николай Стецко рассказал, что благодаря мероприятию местные производители видят перспективы развития в Приморье. "Это мероприятие организовано для того, чтобы вы попытались найти точки соприкосновения, заключили первые соглашения о сотрудничестве и в дальнейшем – контракты на поставки. Для нас важно, чтобы производители Приморского края помнили, что они могут воспользоваться мерами финансовой поддержки", - сказал Стецко, его цитирует пресс-служба. Во время торгово-закупочной сессии представители компании рассказали о системных принципах работы с поставщиками и подрядчиками, приоритетах и ценностях организации, а также поделились актуальными направлениями в сотрудничестве.

https://ria.ru/20240417/biznes-proekt-1940543872.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, приморский край