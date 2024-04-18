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Бизнесменам Приморья рассказали о возможностях выхода на новую площадку - РИА Новости, 18.04.2024
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12:12 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/primore-1940751473.html
Бизнесменам Приморья рассказали о возможностях выхода на новую площадку
Бизнесменам Приморья рассказали о возможностях выхода на новую площадку - РИА Новости, 18.04.2024
Бизнесменам Приморья рассказали о возможностях выхода на новую площадку
В Приморье состоялась встреча между местными предпринимателями и крупной торговой сетью по продаже стройматериалов, бизнесмены ознакомились с принципами работы, РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:12
2024-04-18T12:12
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Приморье состоялась встреча между местными предпринимателями и крупной торговой сетью по продаже стройматериалов, бизнесмены ознакомились с принципами работы, приоритетами и актуальными направлениями сотрудничества, чтобы рассмотреть возможность выхода товаров на новую площадку, сообщает пресс-служба правительства края. Заместитель председателя регионального правительства Николай Стецко рассказал, что благодаря мероприятию местные производители видят перспективы развития в Приморье. "Это мероприятие организовано для того, чтобы вы попытались найти точки соприкосновения, заключили первые соглашения о сотрудничестве и в дальнейшем – контракты на поставки. Для нас важно, чтобы производители Приморского края помнили, что они могут воспользоваться мерами финансовой поддержки", - сказал Стецко, его цитирует пресс-служба. Во время торгово-закупочной сессии представители компании рассказали о системных принципах работы с поставщиками и подрядчиками, приоритетах и ценностях организации, а также поделились актуальными направлениями в сотрудничестве.
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твой бизнес – новости, приморский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Приморский край

Бизнесменам Приморья рассказали о возможностях выхода на новую площадку

© Фото : правительство Приморского края/Иван ДякинБизнесменам Приморья рассказали о возможностях выхода на новую площадку
Бизнесменам Приморья рассказали о возможностях выхода на новую площадку - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : правительство Приморского края/Иван Дякин
Бизнесменам Приморья рассказали о возможностях выхода на новую площадку
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Приморье состоялась встреча между местными предпринимателями и крупной торговой сетью по продаже стройматериалов, бизнесмены ознакомились с принципами работы, приоритетами и актуальными направлениями сотрудничества, чтобы рассмотреть возможность выхода товаров на новую площадку, сообщает пресс-служба правительства края.
Заместитель председателя регионального правительства Николай Стецко рассказал, что благодаря мероприятию местные производители видят перспективы развития в Приморье.
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"Это мероприятие организовано для того, чтобы вы попытались найти точки соприкосновения, заключили первые соглашения о сотрудничестве и в дальнейшем – контракты на поставки. Для нас важно, чтобы производители Приморского края помнили, что они могут воспользоваться мерами финансовой поддержки", - сказал Стецко, его цитирует пресс-служба.
Во время торгово-закупочной сессии представители компании рассказали о системных принципах работы с поставщиками и подрядчиками, приоритетах и ценностях организации, а также поделились актуальными направлениями в сотрудничестве.
 
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