https://ria.ru/20240418/priangare-1940810554.html

Шесть кластеров создадут в Приангарье в рамках программы "Профессионалитет"

Шесть кластеров создадут в Приангарье в рамках программы "Профессионалитет" - РИА Новости, 18.04.2024

Шесть кластеров создадут в Приангарье в рамках программы "Профессионалитет"

Для подготовки высококвалифицированных кадров в рамках федеральной программы "Профессионалитет" в Приангарье в 2024 году создадут шесть новых кластеров, сообщил РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:42

2024-04-18T14:42

2024-04-18T14:42

иркутская область

иркутск

братск

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Для подготовки высококвалифицированных кадров в рамках федеральной программы "Профессионалитет" в Приангарье в 2024 году создадут шесть новых кластеров, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время обращения с посланием к депутатам регионального парламента. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках 10-й сессии законодательного собрания представил депутатам послание, в котором обозначил основные направления государственной политики и планы развития ключевых отраслей экономики на 2024 год. В частности, он затронул вопрос подготовки высококвалифицированных кадров, способных решать актуальные для современной экономики задачи. Губернатор отметил, что уровень безработицы в регионе в настоящее время находится на историческом минимуме – 0,6%. Миграционный отток в 2023 году уменьшился на 42% в сравнении с 2022 годом. Для подготовки специалистов, в которых особенно нуждается экономика региона, разработана концепция "Развитие среднего профессионального образования (СПО) на 2024-2030 годы". Она предусматривает создание "Карты отраслей" для синхронизации системы СПО и кадровых потребностей экономики, а также меры по подготовке преподавателей и укреплению материально-технической базы образовательных организаций. "Концепция предполагает дальнейшее развитие федерального проекта "Профессионалитет" и создание новых кластеров в отраслях, где есть потребность в кадрах. К уже созданным шести кластерам (сельского хозяйства, металлургии, энергетики, педагогики, туризма и сферы услуг, правоохранительной работы) в этом году добавятся еще шесть, в том числе в машиностроительной и транспортной отраслях, в области клинической и профилактической медицины", - сказал Кобзев. На развитие шести кластеров программы "Профессионалитет" из федерального бюджета ранее было направлено более 490 миллионов рублей и порядка 90 миллионов рублей вложили работодатели, которые заинтересованы в ускоренной подготовке кадров и их трудоустройстве. Базовые организации есть в Иркутске, Братске, Тулуне, Ангарске. По образовательным программам федерального проекта "Профессионалитет" в регионе обучаются 2,8 тысячи человек. К 2027 году планируется увеличить это количество до 5 тысяч. Он также заявил о создании в регионе до конца текущего года Байкальской школы кадрового резерва. Организовать работу в этом направлении поручено аппарату главы региона и минтруду Иркутской области. Министерству образования Приангарья, совместно с минстроем, муниципалитетами и предприятиями поручено организовать работу по капительному ремонту 11 учреждений среднего образования. А минтруду - обеспечить повышение эффективности службы занятости и работу по ее комплексной модернизации. На эти цели Иркутская область получила в 2023 году из федерального бюджета субсидию - 283 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240418/tekhnoparki-1940792312.html

https://ria.ru/20240405/irkutsk-1938003239.html

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Артем Смирнов

иркутск, братск, игорь кобзев