https://ria.ru/20240418/priangare-1940810554.html
Шесть кластеров создадут в Приангарье в рамках программы "Профессионалитет"
Шесть кластеров создадут в Приангарье в рамках программы "Профессионалитет" - РИА Новости, 18.04.2024
Шесть кластеров создадут в Приангарье в рамках программы "Профессионалитет"
Для подготовки высококвалифицированных кадров в рамках федеральной программы "Профессионалитет" в Приангарье в 2024 году создадут шесть новых кластеров, сообщил РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:42
2024-04-18T14:42
2024-04-18T14:42
иркутская область
иркутск
братск
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Для подготовки высококвалифицированных кадров в рамках федеральной программы "Профессионалитет" в Приангарье в 2024 году создадут шесть новых кластеров, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время обращения с посланием к депутатам регионального парламента. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках 10-й сессии законодательного собрания представил депутатам послание, в котором обозначил основные направления государственной политики и планы развития ключевых отраслей экономики на 2024 год. В частности, он затронул вопрос подготовки высококвалифицированных кадров, способных решать актуальные для современной экономики задачи. Губернатор отметил, что уровень безработицы в регионе в настоящее время находится на историческом минимуме – 0,6%. Миграционный отток в 2023 году уменьшился на 42% в сравнении с 2022 годом. Для подготовки специалистов, в которых особенно нуждается экономика региона, разработана концепция "Развитие среднего профессионального образования (СПО) на 2024-2030 годы". Она предусматривает создание "Карты отраслей" для синхронизации системы СПО и кадровых потребностей экономики, а также меры по подготовке преподавателей и укреплению материально-технической базы образовательных организаций. "Концепция предполагает дальнейшее развитие федерального проекта "Профессионалитет" и создание новых кластеров в отраслях, где есть потребность в кадрах. К уже созданным шести кластерам (сельского хозяйства, металлургии, энергетики, педагогики, туризма и сферы услуг, правоохранительной работы) в этом году добавятся еще шесть, в том числе в машиностроительной и транспортной отраслях, в области клинической и профилактической медицины", - сказал Кобзев. На развитие шести кластеров программы "Профессионалитет" из федерального бюджета ранее было направлено более 490 миллионов рублей и порядка 90 миллионов рублей вложили работодатели, которые заинтересованы в ускоренной подготовке кадров и их трудоустройстве. Базовые организации есть в Иркутске, Братске, Тулуне, Ангарске. По образовательным программам федерального проекта "Профессионалитет" в регионе обучаются 2,8 тысячи человек. К 2027 году планируется увеличить это количество до 5 тысяч. Он также заявил о создании в регионе до конца текущего года Байкальской школы кадрового резерва. Организовать работу в этом направлении поручено аппарату главы региона и минтруду Иркутской области. Министерству образования Приангарья, совместно с минстроем, муниципалитетами и предприятиями поручено организовать работу по капительному ремонту 11 учреждений среднего образования. А минтруду - обеспечить повышение эффективности службы занятости и работу по ее комплексной модернизации. На эти цели Иркутская область получила в 2023 году из федерального бюджета субсидию - 283 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240418/tekhnoparki-1940792312.html
https://ria.ru/20240405/irkutsk-1938003239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, братск, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутск, Братск, Игорь Кобзев
ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Для подготовки высококвалифицированных кадров в рамках федеральной программы "Профессионалитет" в Приангарье в 2024 году создадут шесть новых кластеров, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время обращения с посланием к депутатам регионального парламента.
Губернатор Иркутской области
Игорь Кобзев в рамках 10-й сессии законодательного собрания представил депутатам послание, в котором обозначил основные направления государственной политики и планы развития ключевых отраслей экономики на 2024 год. В частности, он затронул вопрос подготовки высококвалифицированных кадров, способных решать актуальные для современной экономики задачи.
Губернатор отметил, что уровень безработицы в регионе в настоящее время находится на историческом минимуме – 0,6%. Миграционный отток в 2023 году уменьшился на 42% в сравнении с 2022 годом. Для подготовки специалистов, в которых особенно нуждается экономика региона, разработана концепция "Развитие среднего профессионального образования (СПО) на 2024-2030 годы". Она предусматривает создание "Карты отраслей" для синхронизации системы СПО и кадровых потребностей экономики, а также меры по подготовке преподавателей и укреплению материально-технической базы образовательных организаций.
"Концепция предполагает дальнейшее развитие федерального проекта "Профессионалитет" и создание новых кластеров в отраслях, где есть потребность в кадрах. К уже созданным шести кластерам (сельского хозяйства, металлургии, энергетики, педагогики, туризма и сферы услуг, правоохранительной работы) в этом году добавятся еще шесть, в том числе в машиностроительной и транспортной отраслях, в области клинической и профилактической медицины", - сказал Кобзев.
На развитие шести кластеров программы "Профессионалитет" из федерального бюджета ранее было направлено более 490 миллионов рублей и порядка 90 миллионов рублей вложили работодатели, которые заинтересованы в ускоренной подготовке кадров и их трудоустройстве. Базовые организации есть в Иркутске
, Братске
, Тулуне
, Ангарске
. По образовательным программам федерального проекта "Профессионалитет" в регионе обучаются 2,8 тысячи человек. К 2027 году планируется увеличить это количество до 5 тысяч.
Он также заявил о создании в регионе до конца текущего года Байкальской школы кадрового резерва. Организовать работу в этом направлении поручено аппарату главы региона и минтруду Иркутской области.
Министерству образования Приангарья, совместно с минстроем, муниципалитетами и предприятиями поручено организовать работу по капительному ремонту 11 учреждений среднего образования. А минтруду - обеспечить повышение эффективности службы занятости и работу по ее комплексной модернизации. На эти цели Иркутская область получила в 2023 году из федерального бюджета субсидию - 283 миллиона рублей.