https://ria.ru/20240418/priangare-1940736650.html

Оплату за потребление электроэнергии в Приангарье дифференцируют с 1 июля

Оплату за потребление электроэнергии в Приангарье дифференцируют с 1 июля - РИА Новости, 18.04.2024

Оплату за потребление электроэнергии в Приангарье дифференцируют с 1 июля

Дифференцированные тарифы за потребление электроэнергии будут установлены в Иркутской области с 1 июля текущего года, планируемая норма, за которой последует... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:48

2024-04-18T10:48

2024-04-18T10:48

иркутская область

усолье-сибирское

игорь кобзев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

жкх

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ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Дифференцированные тарифы за потребление электроэнергии будут установлены в Иркутской области с 1 июля текущего года, планируемая норма, за которой последует увеличение оплаты, - 25 тысяч кВт-ч в месяц, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время выступления с посланием региональному парламенту. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев выступил с посланием региональному парламенту, в котором обозначил основные направления государственной политики и планы развития ключевых отраслей экономики на 2024 год. Речь, в частности, шла об установлении дифференцированного тарифа на потребление электроэнергии и строительстве новых объектов генерации. "С 1 июля 2024 года в Иркутской области будут установлены тарифы с нормированием по объемам потребления. При этом установленная норма не затронет интересы большинства жителей. Сейчас мы обсуждаем норму в 25 тысяч кВт-ч в месяц. Я сделаю всё возможное, чтобы сохранить для жителей региона самый низкий тариф на электрическую энергию и самую возможно высокую норму потребления", - сказал Кобзев. Он отметил, что низкие тарифы на электрическую энергию – одно из конкурентных преимуществ Иркутской области. Введение тарифа с нормированием по объемам затронет только тех, кто потребляет электроэнергию выше установленного норматива. Для всех остальных потребителей цена по-прежнему останется невысокой. Игорь Кобзев также рассказал о проектах, связанных с созданием новых объектов генерации. Речь идет о двух энергоблоках, которые будут построены на ТЭЦ-11 в городе Усолье-Сибирском. Благодаря этому на ТЭЦ-11 будет увеличена мощность на 460 МВт. Регион активно взаимодействует по этому вопросу с Минэнерго России. На текущий момент уже определена дата начала поставки мощности с данных объектов – декабрь 2028 года. Стоимость работ составит порядка 200 миллиардов рублей. Все эти средства – вложения инвесторов.

https://ria.ru/20240405/irkutsk-1938003239.html

усолье-сибирское

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Артем Смирнов

усолье-сибирское, игорь кобзев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), жкх