https://ria.ru/20240418/predpriyatiya-1940732358.html

В России продлили программу госгарантий по кредитам для предприятий

В России продлили программу госгарантий по кредитам для предприятий - РИА Новости, 18.04.2024

В России продлили программу госгарантий по кредитам для предприятий

Правительство России продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на поддержку производственной деятельности... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:25

2024-04-18T10:25

2024-04-18T10:25

экономика

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Правительство России продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на поддержку производственной деятельности предприятий, сообщается на сайте кабмина. "Принято решение продлить до конца 2024 года действие правил предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым организациями на поддержку своей производственной деятельности и капитальные вложения", - говорится в сообщении. Госгарантия обеспечивает обязательства организаций по кредитам и выпускам облигаций. Такая поддержка государства снижает риски кредиторов и повышает привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах. Это позволит бизнесу решить ряд важных задач, в том числе модернизировать производства. Общий объем средств на предоставление госгарантий в федеральном бюджете на 2024 год составляет 329 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230924/kreditovanie-1898305705.html

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экономика, россия