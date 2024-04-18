Рейтинг@Mail.ru
В России продлили программу госгарантий по кредитам для предприятий - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/predpriyatiya-1940732358.html
В России продлили программу госгарантий по кредитам для предприятий
В России продлили программу госгарантий по кредитам для предприятий - РИА Новости, 18.04.2024
В России продлили программу госгарантий по кредитам для предприятий
Правительство России продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на поддержку производственной деятельности... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:25
2024-04-18T10:25
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_0:384:2932:2033_1920x0_80_0_0_1ba4cb7692ba1a86570a18423a7435c6.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Правительство России продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на поддержку производственной деятельности предприятий, сообщается на сайте кабмина. "Принято решение продлить до конца 2024 года действие правил предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым организациями на поддержку своей производственной деятельности и капитальные вложения", - говорится в сообщении. Госгарантия обеспечивает обязательства организаций по кредитам и выпускам облигаций. Такая поддержка государства снижает риски кредиторов и повышает привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах. Это позволит бизнесу решить ряд важных задач, в том числе модернизировать производства. Общий объем средств на предоставление госгарантий в федеральном бюджете на 2024 год составляет 329 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230924/kreditovanie-1898305705.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5e751b6cfecbbdd46e6e77d3ea50fc37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
В России продлили программу госгарантий по кредитам для предприятий

Правительство продлило программу предоставления госгарантий предприятиям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Правительство России продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на поддержку производственной деятельности предприятий, сообщается на сайте кабмина.
«
"Принято решение продлить до конца 2024 года действие правил предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым организациями на поддержку своей производственной деятельности и капитальные вложения", - говорится в сообщении.
Госгарантия обеспечивает обязательства организаций по кредитам и выпускам облигаций. Такая поддержка государства снижает риски кредиторов и повышает привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах. Это позволит бизнесу решить ряд важных задач, в том числе модернизировать производства.
Общий объем средств на предоставление госгарантий в федеральном бюджете на 2024 год составляет 329 миллиардов рублей.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Правительство поддержит льготное кредитование аграриев
24 сентября 2023, 11:52
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала