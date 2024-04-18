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В России продлили программу госгарантий по кредитам для предприятий
В России продлили программу госгарантий по кредитам для предприятий - РИА Новости, 18.04.2024
В России продлили программу госгарантий по кредитам для предприятий
Правительство России продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на поддержку производственной деятельности... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:25
2024-04-18T10:25
2024-04-18T10:25
экономика
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Правительство России продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на поддержку производственной деятельности предприятий, сообщается на сайте кабмина. "Принято решение продлить до конца 2024 года действие правил предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым организациями на поддержку своей производственной деятельности и капитальные вложения", - говорится в сообщении. Госгарантия обеспечивает обязательства организаций по кредитам и выпускам облигаций. Такая поддержка государства снижает риски кредиторов и повышает привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах. Это позволит бизнесу решить ряд важных задач, в том числе модернизировать производства. Общий объем средств на предоставление госгарантий в федеральном бюджете на 2024 год составляет 329 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230924/kreditovanie-1898305705.html
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экономика, россия
В России продлили программу госгарантий по кредитам для предприятий
Правительство продлило программу предоставления госгарантий предприятиям