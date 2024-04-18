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Ситуация критическая. Британского журналиста поразило увиденное в зоне СВО
Ситуация критическая. Британского журналиста поразило увиденное в зоне СВО - РИА Новости, 18.04.2024
Ситуация критическая. Британского журналиста поразило увиденное в зоне СВО
Украинская армия не в силах удерживать свои позиции из-за критической нехватки боеприпасов, заявил приехавший на линию боевого соприкосновения... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:55
2024-04-18T15:55
2024-04-18T18:57
в мире
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украинская армия не в силах удерживать свои позиции из-за критической нехватки боеприпасов, заявил приехавший на линию боевого соприкосновения британско-ливанский журналист Оз Катерджи в статье для Foreign Policy."На фронте сложилась критическая ситуация, поскольку Вооруженные силы Украины испытывают сложности с удержанием своих позиций по причине нехватки боеприпасов, необходимых для их обороны", — отметил он.Катерджи также подчеркнул, что украинцы медленно укрепляют свои позиции, открывая новые возможности для продвижения российской армии вперед. Кроме того, журналист был поражен тем, что он увидел на складе боеприпасов: он был совершенно пуст.В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов.Читайте в Дзен: "Это воровство": России поставили условие для возврата замороженных активов. Чем ответит Москва?"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России. Чем Москва ошарашила Вашингтон?
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в мире, вооруженные силы украины, welt
В мире, Вооруженные силы Украины, Welt
Ситуация критическая. Британского журналиста поразило увиденное в зоне СВО
FP: ВСУ не могут удержать позиции из-за нехватки боеприпасов