https://ria.ru/20240418/pozitsii-1940835504.html

Ситуация критическая. Британского журналиста поразило увиденное в зоне СВО

Ситуация критическая. Британского журналиста поразило увиденное в зоне СВО - РИА Новости, 18.04.2024

Ситуация критическая. Британского журналиста поразило увиденное в зоне СВО

Украинская армия не в силах удерживать свои позиции из-за критической нехватки боеприпасов, заявил приехавший на линию боевого соприкосновения... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:55

2024-04-18T15:55

2024-04-18T18:57

в мире

вооруженные силы украины

welt

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украинская армия не в силах удерживать свои позиции из-за критической нехватки боеприпасов, заявил приехавший на линию боевого соприкосновения британско-ливанский журналист Оз Катерджи в статье для Foreign Policy."На фронте сложилась критическая ситуация, поскольку Вооруженные силы Украины испытывают сложности с удержанием своих позиций по причине нехватки боеприпасов, необходимых для их обороны", — отметил он.Катерджи также подчеркнул, что украинцы медленно укрепляют свои позиции, открывая новые возможности для продвижения российской армии вперед. Кроме того, журналист был поражен тем, что он увидел на складе боеприпасов: он был совершенно пуст.В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов.Читайте в Дзен: "Это воровство": России поставили условие для возврата замороженных активов. Чем ответит Москва?"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России. Чем Москва ошарашила Вашингтон?

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в мире, вооруженные силы украины, welt