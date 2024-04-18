https://ria.ru/20240418/pozhar-1940863374.html

В Краснодаре потушили пожар в строящемся многоэтажном доме

В Краснодаре потушили пожар в строящемся многоэтажном доме - РИА Новости, 18.04.2024

В Краснодаре потушили пожар в строящемся многоэтажном доме

Спасатели полностью потушили горение кровли в строящемся многоэтажном доме в Краснодаре, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:38

2024-04-18T17:38

2024-04-18T17:51

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Спасатели полностью потушили горение кровли в строящемся многоэтажном доме в Краснодаре, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. В четверг в Краснодаре загорелась кровля в строящемся 24-этажном доме. По данным краевого главка МЧС, горел битум и строительный материал на приблизительной площади 90 квадратных метров. Прокуратура Кубани заявила, что в результате пожара никто не пострадал, началась проверка. Позже пожар был локализован. "В 16.42 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922420891.html

краснодар

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)