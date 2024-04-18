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В Краснодаре потушили пожар в строящемся многоэтажном доме - РИА Новости, 18.04.2024
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17:38 18.04.2024 (обновлено: 17:51 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/pozhar-1940863374.html
В Краснодаре потушили пожар в строящемся многоэтажном доме
В Краснодаре потушили пожар в строящемся многоэтажном доме - РИА Новости, 18.04.2024
В Краснодаре потушили пожар в строящемся многоэтажном доме
Спасатели полностью потушили горение кровли в строящемся многоэтажном доме в Краснодаре, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:38
2024-04-18T17:51
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Спасатели полностью потушили горение кровли в строящемся многоэтажном доме в Краснодаре, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. В четверг в Краснодаре загорелась кровля в строящемся 24-этажном доме. По данным краевого главка МЧС, горел битум и строительный материал на приблизительной площади 90 квадратных метров. Прокуратура Кубани заявила, что в результате пожара никто не пострадал, началась проверка. Позже пожар был локализован. "В 16.42 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре потушили пожар в строящемся многоэтажном доме

В Краснодаре полностью потушили горение кровли в строящемся 24-этажном доме

© Кадр видео из соцсетейКровля строящегося здания горит в Краснодаре. 18 апреля 2024
Кровля строящегося здания горит в Краснодаре. 18 апреля 2024
© Кадр видео из соцсетей
Кровля строящегося здания горит в Краснодаре. 18 апреля 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Спасатели полностью потушили горение кровли в строящемся многоэтажном доме в Краснодаре, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС.
В четверг в Краснодаре загорелась кровля в строящемся 24-этажном доме. По данным краевого главка МЧС, горел битум и строительный материал на приблизительной площади 90 квадратных метров. Прокуратура Кубани заявила, что в результате пожара никто не пострадал, началась проверка. Позже пожар был локализован.
"В 16.42 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКраснодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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