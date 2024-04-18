https://ria.ru/20240418/pozhar-1940863374.html
В Краснодаре потушили пожар в строящемся многоэтажном доме
В Краснодаре потушили пожар в строящемся многоэтажном доме - РИА Новости, 18.04.2024
В Краснодаре потушили пожар в строящемся многоэтажном доме
Спасатели полностью потушили горение кровли в строящемся многоэтажном доме в Краснодаре, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:38
2024-04-18T17:38
2024-04-18T17:51
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940840973_0:247:841:720_1920x0_80_0_0_9443df492904a4ba1ab00ac09bf361e2.png
КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Спасатели полностью потушили горение кровли в строящемся многоэтажном доме в Краснодаре, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. В четверг в Краснодаре загорелась кровля в строящемся 24-этажном доме. По данным краевого главка МЧС, горел битум и строительный материал на приблизительной площади 90 квадратных метров. Прокуратура Кубани заявила, что в результате пожара никто не пострадал, началась проверка. Позже пожар был локализован. "В 16.42 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922420891.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940840973_0:168:841:799_1920x0_80_0_0_cdc335c314893f7f95643007da41821a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре потушили пожар в строящемся многоэтажном доме
В Краснодаре полностью потушили горение кровли в строящемся 24-этажном доме
КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Спасатели полностью потушили горение кровли в строящемся многоэтажном доме в Краснодаре, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС.
В четверг в Краснодаре загорелась кровля в строящемся 24-этажном доме. По данным краевого главка МЧС, горел битум и строительный материал на приблизительной площади 90 квадратных метров. Прокуратура Кубани заявила, что в результате пожара никто не пострадал, началась проверка. Позже пожар был локализован.
"В 16.42 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.