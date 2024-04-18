https://ria.ru/20240418/pozhar-1940840108.html

В Астрахани пациенты детской больницы вернулись в свои палаты

В Астрахани пациенты детской больницы вернулись в свои палаты - РИА Новости, 18.04.2024

В Астрахани пациенты детской больницы вернулись в свои палаты

Пациенты областной детской клинической больницы имени Н.Н. Силищевой в Астрахани, которых во время пожара на улице перевели в незадымленные помещения, вернулись РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:08

2024-04-18T16:08

2024-04-18T16:19

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Пациенты областной детской клинической больницы имени Н.Н. Силищевой в Астрахани, которых во время пожара на улице перевели в незадымленные помещения, вернулись в свои палаты, сообщил областной минздрав.Ранее МЧС РФ рассказало, что в Кировском районе Астрахани произошло загорание камыша и сухой растительности на площади 400 квадратных метров. Тушение осложняли сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и жаркая погода.По данным областного минздрава, из-за ветра огонь быстро распространился, некоторые помещения в одном крыле медучреждения были задымлены. Пациентов и сотрудников временно перевели в незадымленные помещения."После локализации пожара и исчезновения задымления пациенты вернулись в свои палаты", - говорится в сообщении.В настоящее время, по данным МЧС, пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905141514.html

краснодар

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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)