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В Астрахани пациенты детской больницы вернулись в свои палаты
В Астрахани пациенты детской больницы вернулись в свои палаты - РИА Новости, 18.04.2024
В Астрахани пациенты детской больницы вернулись в свои палаты
Пациенты областной детской клинической больницы имени Н.Н. Силищевой в Астрахани, которых во время пожара на улице перевели в незадымленные помещения, вернулись РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:08
2024-04-18T16:08
2024-04-18T16:19
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Пациенты областной детской клинической больницы имени Н.Н. Силищевой в Астрахани, которых во время пожара на улице перевели в незадымленные помещения, вернулись в свои палаты, сообщил областной минздрав.Ранее МЧС РФ рассказало, что в Кировском районе Астрахани произошло загорание камыша и сухой растительности на площади 400 квадратных метров. Тушение осложняли сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и жаркая погода.По данным областного минздрава, из-за ветра огонь быстро распространился, некоторые помещения в одном крыле медучреждения были задымлены. Пациентов и сотрудников временно перевели в незадымленные помещения."После локализации пожара и исчезновения задымления пациенты вернулись в свои палаты", - говорится в сообщении.В настоящее время, по данным МЧС, пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани пациенты детской больницы вернулись в свои палаты
Пациенты детской больницы в Астрахани вернулись в палаты после пожара на улице
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Пациенты областной детской клинической больницы имени Н.Н. Силищевой в Астрахани, которых во время пожара на улице перевели в незадымленные помещения, вернулись в свои палаты, сообщил областной минздрав.
Ранее МЧС РФ рассказало, что в Кировском районе Астрахани произошло загорание камыша и сухой растительности на площади 400 квадратных метров. Тушение осложняли сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и жаркая погода.
По данным областного минздрава, из-за ветра огонь быстро распространился, некоторые помещения в одном крыле медучреждения были задымлены. Пациентов и сотрудников временно перевели в незадымленные помещения.
"После локализации пожара и исчезновения задымления пациенты вернулись в свои палаты", - говорится в сообщении.
В настоящее время, по данным МЧС, пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.