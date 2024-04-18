https://ria.ru/20240418/pozhar-1940839903.html
В Краснодаре локализовали пожар в строящемся доме
В Краснодаре локализовали пожар в строящемся доме - РИА Новости, 18.04.2024
В Краснодаре локализовали пожар в строящемся доме
Спасатели локализовали возгорание кровли в строящемся многоэтажном доме в Краснодаре, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:07
2024-04-18T16:07
2024-04-18T16:14
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание кровли в строящемся многоэтажном доме в Краснодаре, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС.В четверг в Краснодаре загорелась кровля в строящемся 24-этажном доме. По данным краевого главка МЧС, горит битум и строительный материал на приблизительной площади 90 квадратных метров. Прокуратура Кубани заявила, что в результате пожара никто не пострадал, началась проверка."15.32 локализация пожара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240417/pozhar-1940677625.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре локализовали пожар в строящемся доме
ГУ МЧС: пожар в строящемся 24-этажном доме Краснодара локализован
КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание кровли в строящемся многоэтажном доме в Краснодаре, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС.
В четверг в Краснодаре загорелась кровля в строящемся 24-этажном доме. По данным краевого главка МЧС, горит битум и строительный материал на приблизительной площади 90 квадратных метров. Прокуратура Кубани заявила, что в результате пожара никто не пострадал, началась проверка.
"15.32 локализация пожара", - говорится в сообщении.