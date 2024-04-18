https://ria.ru/20240418/pozhar-1940832371.html

В Краснодаре загорелась кровля строящегося 24-этажного дома

В Краснодаре загорелась кровля строящегося 24-этажного дома - РИА Новости, 18.04.2024

В Краснодаре загорелась кровля строящегося 24-этажного дома

Спасатели тушат горящую кровлю в строящемся 24-этажном доме в Краснодаре, сообщили в ГУ МЧС по Кубани. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:46

2024-04-18T15:46

2024-04-18T16:00

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Спасатели тушат горящую кровлю в строящемся 24-этажном доме в Краснодаре, сообщили в ГУ МЧС по Кубани. "По прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание кровли строящегося 24 этажного дома. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. Уточняется, что горит битум и строительный материал на приблизительной площади 90 квадратных метров. К тушению пожара привлечены три единицы техники и 11 специалистов. В муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара добавляют, что речь идет о доме на улице Воронежская, 47, литера 11.Прокуратура добавила, что пострадавших в результате возгорания кровли в многоэтажном доме нет."Прокуратурой Центрального административного округа Краснодара организована проверка по факту возгорания кровли в строящемся доме ЖК "Фонтаны" по улице Воронежской. Возгорание произошло в строящемся, не заселенном людьми доме… Причины пожара в настоящее время выясняются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240417/pozhar-1940677625.html

краснодар

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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)