https://ria.ru/20240418/pozhar-1940832371.html
В Краснодаре загорелась кровля строящегося 24-этажного дома
В Краснодаре загорелась кровля строящегося 24-этажного дома - РИА Новости, 18.04.2024
В Краснодаре загорелась кровля строящегося 24-этажного дома
Спасатели тушат горящую кровлю в строящемся 24-этажном доме в Краснодаре, сообщили в ГУ МЧС по Кубани. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:46
2024-04-18T15:46
2024-04-18T16:00
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Спасатели тушат горящую кровлю в строящемся 24-этажном доме в Краснодаре, сообщили в ГУ МЧС по Кубани. "По прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание кровли строящегося 24 этажного дома. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. Уточняется, что горит битум и строительный материал на приблизительной площади 90 квадратных метров. К тушению пожара привлечены три единицы техники и 11 специалистов. В муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара добавляют, что речь идет о доме на улице Воронежская, 47, литера 11.Прокуратура добавила, что пострадавших в результате возгорания кровли в многоэтажном доме нет."Прокуратурой Центрального административного округа Краснодара организована проверка по факту возгорания кровли в строящемся доме ЖК "Фонтаны" по улице Воронежской. Возгорание произошло в строящемся, не заселенном людьми доме… Причины пожара в настоящее время выясняются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240417/pozhar-1940677625.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре загорелась кровля строящегося 24-этажного дома
В Краснодаре спасатели тушат горящую кровлю строящегося 24-этажного дома
КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Спасатели тушат горящую кровлю в строящемся 24-этажном доме в Краснодаре, сообщили в ГУ МЧС по Кубани.
«
"По прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание кровли строящегося 24 этажного дома. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горит битум и строительный материал на приблизительной площади 90 квадратных метров. К тушению пожара привлечены три единицы техники и 11 специалистов.
В муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара добавляют, что речь идет о доме на улице Воронежская, 47, литера 11.
Прокуратура добавила, что пострадавших в результате возгорания кровли в многоэтажном доме нет.
«
"Прокуратурой Центрального административного округа Краснодара организована проверка по факту возгорания кровли в строящемся доме ЖК "Фонтаны" по улице Воронежской. Возгорание произошло в строящемся, не заселенном людьми доме… Причины пожара в настоящее время выясняются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.