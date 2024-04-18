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В Астрахани потушили крупный пожар - РИА Новости, 18.04.2024
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13:35 18.04.2024 (обновлено: 18:03 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/pozhar-1940790935.html
В Астрахани потушили крупный пожар
В Астрахани потушили крупный пожар - РИА Новости, 18.04.2024
В Астрахани потушили крупный пожар
Крупное возгорание камыша и сухой растительности в Астрахани полностью ликвидировано, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:35
2024-04-18T18:03
происшествия
россия
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Крупное возгорание камыша и сухой растительности в Астрахани полностью ликвидировано, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Астрахани полностью ликвидировали пожар, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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россия
кировский район
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происшествия, россия, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань
Происшествия, Россия, Кировский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астрахань
В Астрахани потушили крупный пожар

МЧС: крупный пожар в Астрахани полностью ликвидирован, пострадавших нет

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в Астрахани. 18 апреля 2024
Ликвидация пожара в Астрахани. 18 апреля 2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в Астрахани. 18 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Крупное возгорание камыша и сухой растительности в Астрахани полностью ликвидировано, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"В Астрахани полностью ликвидировали пожар, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияРоссияКировский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Астрахань
 
 
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