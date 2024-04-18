https://ria.ru/20240418/pozhar-1940790935.html

В Астрахани потушили крупный пожар

В Астрахани потушили крупный пожар - РИА Новости, 18.04.2024

В Астрахани потушили крупный пожар

Крупное возгорание камыша и сухой растительности в Астрахани полностью ликвидировано, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:35

2024-04-18T13:35

2024-04-18T18:03

происшествия

россия

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астрахань

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Крупное возгорание камыша и сухой растительности в Астрахани полностью ликвидировано, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Астрахани полностью ликвидировали пожар, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240417/pozhar-1940677625.html

россия

кировский район

астрахань

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происшествия, россия, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань