https://ria.ru/20240418/pozhar-1940790064.html

В Астрахани ликвидировали открытое горение сухой травы

В Астрахани ликвидировали открытое горение сухой травы - РИА Новости, 18.04.2024

В Астрахани ликвидировали открытое горение сухой травы

Спасатели ликвидировали открытое горение сухой растительности в Астрахани, не допустив распространения огня на жилые дома, сообщает МЧС России. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:33

2024-04-18T13:33

2024-04-18T18:03

происшествия

астрахань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940869693_14:0:828:458_1920x0_80_0_0_81cf45968643f22814e6e88df7be2911.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение сухой растительности в Астрахани, не допустив распространения огня на жилые дома, сообщает МЧС России.Ранее МЧС РФ рассказало, что в Кировском районе Астрахани произошло загорание камыша и сухой растительности на площади 400 квадратных метров. Тушение осложняли сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и жаркая погода. Пришлось эвакуировать из-за задымления местную детскую больницу."В Астрахани специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение. Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на жилые дома, остановив пламя на расстоянии менее 100 метров от построек", - говорится в сообщении.Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

https://ria.ru/20240417/pozhar-1940677625.html

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)