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В Астрахани ликвидировали открытое горение сухой травы - РИА Новости, 18.04.2024
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13:33 18.04.2024 (обновлено: 18:03 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/pozhar-1940790064.html
В Астрахани ликвидировали открытое горение сухой травы
В Астрахани ликвидировали открытое горение сухой травы - РИА Новости, 18.04.2024
В Астрахани ликвидировали открытое горение сухой травы
Спасатели ликвидировали открытое горение сухой растительности в Астрахани, не допустив распространения огня на жилые дома, сообщает МЧС России. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:33
2024-04-18T18:03
происшествия
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение сухой растительности в Астрахани, не допустив распространения огня на жилые дома, сообщает МЧС России.Ранее МЧС РФ рассказало, что в Кировском районе Астрахани произошло загорание камыша и сухой растительности на площади 400 квадратных метров. Тушение осложняли сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и жаркая погода. Пришлось эвакуировать из-за задымления местную детскую больницу."В Астрахани специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение. Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на жилые дома, остановив пламя на расстоянии менее 100 метров от построек", - говорится в сообщении.Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
https://ria.ru/20240417/pozhar-1940677625.html
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происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани ликвидировали открытое горение сухой травы

В Астрахани ликвидировали открытое горение сухой травы на площади 600 квадратов

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в Астрахани. 18 апреля 2024
Ликвидация пожара в Астрахани. 18 апреля 2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в Астрахани. 18 апреля 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение сухой растительности в Астрахани, не допустив распространения огня на жилые дома, сообщает МЧС России.
Ранее МЧС РФ рассказало, что в Кировском районе Астрахани произошло загорание камыша и сухой растительности на площади 400 квадратных метров. Тушение осложняли сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и жаркая погода. Пришлось эвакуировать из-за задымления местную детскую больницу.
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Астрахани специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение. Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на жилые дома, остановив пламя на расстоянии менее 100 метров от построек", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
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ПроисшествияАстраханьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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