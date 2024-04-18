Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей при обстреле Белгорода
Пострадавшая при обстреле Белгорода находится в состоянии средней тяжести
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при ночном обстреле со стороны Украины Белгорода и Белгородского района, находится в состоянии средней степени тяжести в травматологическом отделении больницы, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
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"В результате ночной террористической атаки пострадали два человека: одному оказана помощь и он отпущен на амбулаторное лечение, второй пациент средней тяжести госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы 2 Белгорода", - написал Иконников в Telegram-канале.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков информировал, что ночью дважды срабатывала ПВО на подлете к Белгороду, были сбиты 14 и 21 воздушная цель. Во время второй атаки в поселке Разумное Белгородского района пострадала женщина, ее госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода. Позже была информация об еще одном пострадавшем, от госпитализации он отказался.
Министр отметил, что в последние дни не было случаев ранения детей во многом благодаря тому, что многих смогли вывезти в другие регионы.
По информации Минобороны РФ, 17 апреля около 23.00 средствами ПВО 14 реактивных снарядов RM-70 "Вампир" были уничтожены над территорией Белгородской области. Также, по данным ведомства, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов RM-70 "Вампир", 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара над территорией Белгородской области.
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