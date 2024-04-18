https://ria.ru/20240418/postradavshaya-1940861774.html

Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей при обстреле Белгорода

Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей при обстреле Белгорода - РИА Новости, 18.04.2024

Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей при обстреле Белгорода

Женщина, пострадавшая при ночном обстреле со стороны Украины Белгорода и Белгородского района, находится в состоянии средней степени тяжести в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:32

2024-04-18T17:32

2024-04-18T17:32

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909228342_0:222:3212:2029_1920x0_80_0_0_c051328fb6019c95d19cb4284d95b2ba.jpg

БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при ночном обстреле со стороны Украины Белгорода и Белгородского района, находится в состоянии средней степени тяжести в травматологическом отделении больницы, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. "В результате ночной террористической атаки пострадали два человека: одному оказана помощь и он отпущен на амбулаторное лечение, второй пациент средней тяжести госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы 2 Белгорода", - написал Иконников в Telegram-канале. Ранее глава региона Вячеслав Гладков информировал, что ночью дважды срабатывала ПВО на подлете к Белгороду, были сбиты 14 и 21 воздушная цель. Во время второй атаки в поселке Разумное Белгородского района пострадала женщина, ее госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода. Позже была информация об еще одном пострадавшем, от госпитализации он отказался. Министр отметил, что в последние дни не было случаев ранения детей во многом благодаря тому, что многих смогли вывезти в другие регионы. По информации Минобороны РФ, 17 апреля около 23.00 средствами ПВО 14 реактивных снарядов RM-70 "Вампир" были уничтожены над территорией Белгородской области. Также, по данным ведомства, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов RM-70 "Вампир", 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240418/voronezh-1940727201.html

https://ria.ru/20231230/mashina-1919143661.html

белгород

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков