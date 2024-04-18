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Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей при обстреле Белгорода - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/postradavshaya-1940861774.html
Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей при обстреле Белгорода
Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей при обстреле Белгорода - РИА Новости, 18.04.2024
Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей при обстреле Белгорода
Женщина, пострадавшая при ночном обстреле со стороны Украины Белгорода и Белгородского района, находится в состоянии средней степени тяжести в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:32
2024-04-18T17:32
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при ночном обстреле со стороны Украины Белгорода и Белгородского района, находится в состоянии средней степени тяжести в травматологическом отделении больницы, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. "В результате ночной террористической атаки пострадали два человека: одному оказана помощь и он отпущен на амбулаторное лечение, второй пациент средней тяжести госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы 2 Белгорода", - написал Иконников в Telegram-канале. Ранее глава региона Вячеслав Гладков информировал, что ночью дважды срабатывала ПВО на подлете к Белгороду, были сбиты 14 и 21 воздушная цель. Во время второй атаки в поселке Разумное Белгородского района пострадала женщина, ее госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода. Позже была информация об еще одном пострадавшем, от госпитализации он отказался. Министр отметил, что в последние дни не было случаев ранения детей во многом благодаря тому, что многих смогли вывезти в другие регионы. По информации Минобороны РФ, 17 апреля около 23.00 средствами ПВО 14 реактивных снарядов RM-70 "Вампир" были уничтожены над территорией Белгородской области. Также, по данным ведомства, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов RM-70 "Вампир", 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240418/voronezh-1940727201.html
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белгородская область
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происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей при обстреле Белгорода

Пострадавшая при обстреле Белгорода находится в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Виталий АньковМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при ночном обстреле со стороны Украины Белгорода и Белгородского района, находится в состоянии средней степени тяжести в травматологическом отделении больницы, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
«
"В результате ночной террористической атаки пострадали два человека: одному оказана помощь и он отпущен на амбулаторное лечение, второй пациент средней тяжести госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы 2 Белгорода", - написал Иконников в Telegram-канале.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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Ранее глава региона Вячеслав Гладков информировал, что ночью дважды срабатывала ПВО на подлете к Белгороду, были сбиты 14 и 21 воздушная цель. Во время второй атаки в поселке Разумное Белгородского района пострадала женщина, ее госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода. Позже была информация об еще одном пострадавшем, от госпитализации он отказался.
Министр отметил, что в последние дни не было случаев ранения детей во многом благодаря тому, что многих смогли вывезти в другие регионы.
По информации Минобороны РФ, 17 апреля около 23.00 средствами ПВО 14 реактивных снарядов RM-70 "Вампир" были уничтожены над территорией Белгородской области. Также, по данным ведомства, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов RM-70 "Вампир", 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара над территорией Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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