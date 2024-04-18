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В Крыму назвали поставки Украине систем Patriot фашистским жестом - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 18.04.2024 (обновлено: 22:41 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/postavki-1940920034.html
В Крыму назвали поставки Украине систем Patriot фашистским жестом
В Крыму назвали поставки Украине систем Patriot фашистским жестом - РИА Новости, 18.04.2024
В Крыму назвали поставки Украине систем Patriot фашистским жестом
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал поставки Украине новых систем противовоздушной обороны Patriot "фашистским жестом". РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T22:33
2024-04-18T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
роман чегринец
олаф шольц
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал поставки Украине новых систем противовоздушной обороны Patriot "фашистским жестом". Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине еще одну систему Patriot и выразил надежду, что страны НАТО могут поставить Украине еще 6 систем Patriot. "Шольц так печется о поставках Украине Patriot, так как для него важно помочь своему духовному и идейному другу. Фашист фашисту всегда поможет. Поставка нового вооружения станет очередным фашистским жестом со сторон Германии и стран НАТО", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, поставка оружия доказывает, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании военного конфликта на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940910271.html
https://ria.ru/20240418/stoltenberg-1940854563.html
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в мире, украина, россия, сша, роман чегринец, олаф шольц, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Роман Чегринец, Олаф Шольц, Сергей Лавров, НАТО
В Крыму назвали поставки Украине систем Patriot фашистским жестом

В Крыму назвали поставки Украине систем ПВО Patriot фашистским жестом

© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал поставки Украине новых систем противовоздушной обороны Patriot "фашистским жестом".
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине еще одну систему Patriot и выразил надежду, что страны НАТО могут поставить Украине еще 6 систем Patriot.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Украина игнорирует советы американцев остановить удары по России, пишут СМИ
Вчера, 21:06
«
"Шольц так печется о поставках Украине Patriot, так как для него важно помочь своему духовному и идейному другу. Фашист фашисту всегда поможет. Поставка нового вооружения станет очередным фашистским жестом со сторон Германии и стран НАТО", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, поставка оружия доказывает, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании военного конфликта на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции на встрече глав МИД Большой семерки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Столтенберг призвал Украину самостоятельно обеспечить себя солдатами
Вчера, 17:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАРоман ЧегринецОлаф ШольцСергей ЛавровНАТО
 
 
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