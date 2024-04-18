https://ria.ru/20240418/postavki-1940920034.html

В Крыму назвали поставки Украине систем Patriot фашистским жестом

В Крыму назвали поставки Украине систем Patriot фашистским жестом - РИА Новости, 18.04.2024

В Крыму назвали поставки Украине систем Patriot фашистским жестом

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал поставки Украине новых систем противовоздушной обороны Patriot "фашистским жестом". РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T22:33

2024-04-18T22:33

2024-04-18T22:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал поставки Украине новых систем противовоздушной обороны Patriot "фашистским жестом". Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине еще одну систему Patriot и выразил надежду, что страны НАТО могут поставить Украине еще 6 систем Patriot. "Шольц так печется о поставках Украине Patriot, так как для него важно помочь своему духовному и идейному другу. Фашист фашисту всегда поможет. Поставка нового вооружения станет очередным фашистским жестом со сторон Германии и стран НАТО", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, поставка оружия доказывает, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании военного конфликта на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240418/ukraina-1940910271.html

https://ria.ru/20240418/stoltenberg-1940854563.html

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