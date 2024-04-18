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В Финляндии временно снизят пособие для беженцев - РИА Новости, 18.04.2024
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16:28 18.04.2024 (обновлено: 17:50 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/posobie-1940845303.html
В Финляндии временно снизят пособие для беженцев
В Финляндии временно снизят пособие для беженцев - РИА Новости, 18.04.2024
В Финляндии временно снизят пособие для беженцев
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, в соответствии с которым будет временно снижено пособие для беженцев, чтобы сэкономить государственный... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:28
2024-04-18T17:50
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, в соответствии с которым будет временно снижено пособие для беженцев, чтобы сэкономить государственный бюджет, сообщает в четверг МВД страны. "В соответствии с правительственной программой размер пособия будет снижен до минимума, установленного Конституцией и директивой об условиях приема (просителей убежища – ред.)", – говорится в сообщении. Уточняется, что после вступления в силу закон будет действовать до конца 2025 года. Снижение пособия необходимо в целях экономии государственного бюджета, которую согласовало правительство. Ожидается, этот закон позволит Финляндии сэкономить более 16 миллионов евро в 2024 и 2025 годах, отмечает МВД. Ранее правительство Финляндии в рамках корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда до 6,9 миллиарда к 2028 году. Для решения этой задачи, в частности, будут повышены налоги, изменится размер пособий. Кабмин повышает НДС с 24% до 25,5%. НДС в Финляндии станет вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе. В феврале премьер Петтери Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Общая стоимость военной помощи Финляндии Украине на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро.
https://ria.ru/20240416/ucheniya-1940371949.html
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в мире, финляндия, украина, европа, петтери орпо
В мире, Финляндия, Украина, Европа, Петтери Орпо
В Финляндии временно снизят пособие для беженцев

МВД Финляндии внесло в парламент законопроект о снижении пособия для беженцев

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, в соответствии с которым будет временно снижено пособие для беженцев, чтобы сэкономить государственный бюджет, сообщает в четверг МВД страны.
"В соответствии с правительственной программой размер пособия будет снижен до минимума, установленного Конституцией и директивой об условиях приема (просителей убежища – ред.)", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что после вступления в силу закон будет действовать до конца 2025 года. Снижение пособия необходимо в целях экономии государственного бюджета, которую согласовало правительство. Ожидается, этот закон позволит Финляндии сэкономить более 16 миллионов евро в 2024 и 2025 годах, отмечает МВД.
Ранее правительство Финляндии в рамках корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда до 6,9 миллиарда к 2028 году. Для решения этой задачи, в частности, будут повышены налоги, изменится размер пособий. Кабмин повышает НДС с 24% до 25,5%. НДС в Финляндии станет вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе.
В феврале премьер Петтери Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Общая стоимость военной помощи Финляндии Украине на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро.
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