https://ria.ru/20240418/posobie-1940845303.html

В Финляндии временно снизят пособие для беженцев

В Финляндии временно снизят пособие для беженцев - РИА Новости, 18.04.2024

В Финляндии временно снизят пособие для беженцев

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, в соответствии с которым будет временно снижено пособие для беженцев, чтобы сэкономить государственный... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:28

2024-04-18T16:28

2024-04-18T17:50

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, в соответствии с которым будет временно снижено пособие для беженцев, чтобы сэкономить государственный бюджет, сообщает в четверг МВД страны. "В соответствии с правительственной программой размер пособия будет снижен до минимума, установленного Конституцией и директивой об условиях приема (просителей убежища – ред.)", – говорится в сообщении. Уточняется, что после вступления в силу закон будет действовать до конца 2025 года. Снижение пособия необходимо в целях экономии государственного бюджета, которую согласовало правительство. Ожидается, этот закон позволит Финляндии сэкономить более 16 миллионов евро в 2024 и 2025 годах, отмечает МВД. Ранее правительство Финляндии в рамках корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда до 6,9 миллиарда к 2028 году. Для решения этой задачи, в частности, будут повышены налоги, изменится размер пособий. Кабмин повышает НДС с 24% до 25,5%. НДС в Финляндии станет вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе. В феврале премьер Петтери Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Общая стоимость военной помощи Финляндии Украине на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро.

https://ria.ru/20240416/ucheniya-1940371949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, украина, европа, петтери орпо