https://ria.ru/20240418/pooschrenie-1940824838.html

"Тинькофф" начал поощрять сотрудников за защиту данных

"Тинькофф" начал поощрять сотрудников за защиту данных - РИА Новости, 18.04.2024

"Тинькофф" начал поощрять сотрудников за защиту данных

"Тинькофф" запустил корпоративную программу поиска уязвимостей в защите данных, которая предусматривает вознаграждение для сотрудников, обнаруживших проблемы в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:30

2024-04-18T15:30

2024-04-18T15:30

тинькофф. кредитные системы

технологии

россия

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. "Тинькофф" запустил корпоративную программу поиска уязвимостей в защите данных, которая предусматривает вознаграждение для сотрудников, обнаруживших проблемы в этой области. Об этом рассказал вице-президент, директор департамента информационной безопасности "Тинькофф" Дмитрий Гадарь на конференции по анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion. "Мы решили ввести вознаграждение для сотрудников за сообщения о проблемах и уязвимостях безопасности данных внутри группы. Программа Data Guard успешно прошла несколько этапов тестирования с привлечением разных команд, с помощью сотрудников удалось обнаружить и решить интересные и неочевидные проблемы. Теперь мы расширили эту программу на всех — сообщить о проблеме за вознаграждение может каждый из команды "Тинькофф" (90 тысяч человек): от руководителей до линейных менеджеров и представителей. Это первая в России подобная программа", - сказал он. Согласно условиям программы, любой сотрудник независимо от уровня может получить вознаграждение за сообщение о различных уязвимостях и проблемах, связанных с безопасностью данных. Вознаграждение начисляется на личный счет в виде внутренней валюты компании. Размер выплаты зависит от критичности найденной уязвимости, пояснил Гадарь. Вице-президент "Тинькофф" напомнил, что компания также регулярно проводит мероприятия для исследователей, нацеленные на обмен опыт и сплочение сообщества специалистов в области информационной безопасности. Кроме того, "Тинькофф" много лет развивает программу Bug Bounty (Баг Баунти) по поиску уязвимостей силами внешних исследователей – "белых хакеров". В публичном формате хантеры могут присоединиться к программе на всех доступных в России площадках по поиску уязвимостей. В рамках программы "Тинькофф" выплатил "белым хакерам" более 25 миллионов рублей, размер самой крупной выплаты составил 1,5 миллиона рублей.

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россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тинькофф. кредитные системы, технологии, россия