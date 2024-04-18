https://ria.ru/20240418/politiki-1940923927.html

Польша проверит политиков, выступающих в российских СМИ, сообщил Туск

Польша проверит политиков, выступающих в российских СМИ, сообщил Туск - РИА Новости, 18.04.2024

Польша проверит политиков, выступающих в российских СМИ, сообщил Туск

Польские власти проверят политиков, выступающих в российских СМИ, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания заседания Европейского... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T23:21

2024-04-18T23:21

2024-04-18T23:21

в мире

польша

дональд туск

европейский совет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg

ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польские власти проверят политиков, выступающих в российских СМИ, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания заседания Европейского совета. "Мы будем выяснять вопросы присутствия польских политиков в СМИ, которые финансируются Россией", - сказал Туск. Выступление Туска транслирует Канцелярия премьера на платформе Х. "Мы будем проверять, нет ли здесь каких-то более глубоких отношений", - добавил он.

https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, дональд туск, европейский совет