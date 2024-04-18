https://ria.ru/20240418/politiki-1940923927.html
Польша проверит политиков, выступающих в российских СМИ, сообщил Туск
Польша проверит политиков, выступающих в российских СМИ, сообщил Туск - РИА Новости, 18.04.2024
Польша проверит политиков, выступающих в российских СМИ, сообщил Туск
Польские власти проверят политиков, выступающих в российских СМИ, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания заседания Европейского... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T23:21
2024-04-18T23:21
2024-04-18T23:21
в мире
польша
дональд туск
европейский совет
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польские власти проверят политиков, выступающих в российских СМИ, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания заседания Европейского совета. "Мы будем выяснять вопросы присутствия польских политиков в СМИ, которые финансируются Россией", - сказал Туск. Выступление Туска транслирует Канцелярия премьера на платформе Х. "Мы будем проверять, нет ли здесь каких-то более глубоких отношений", - добавил он.
https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html
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в мире, польша, дональд туск, европейский совет
В мире, Польша, Дональд Туск, Европейский совет
Польша проверит политиков, выступающих в российских СМИ, сообщил Туск
Премьер Польши Туск: власти проверят политиков, выступающих в российских СМИ