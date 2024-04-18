https://ria.ru/20240418/politico-1940698495.html

Украинские офицеры дают мрачный прогноз на лето, пишут СМИ

Украинские офицеры дают мрачный прогноз на лето, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2024

Украинские офицеры дают мрачный прогноз на лето, пишут СМИ

Высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T04:02

2024-04-18T04:02

2024-04-18T05:59

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politico

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск, пишет издание Politico."Несколько высокопоставленных офицеров... нарисовали мрачный прогноз того, что линия фронта может рухнуть этим летом", — пишет издание. Кроме того, они выразили опасения относительно того, что моральный дух в украинских войсках подорван отчаянной нехваткой боеприпасов.По мнению издания, если ситуация на поле боя не изменится в ближайшее время, Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом.В то же время издание пишет, что Запад слишком сильно доверяет санкциям, полагая, что они заставят Россию подчиниться. Также Запад выдает "желаемое за действительное", говоря, что россияне якобы настроены против президента Владимира Путина."Вместо этого российская экономика осталась устойчивой, а Путин укрепил свою власть", — подчеркивает Politico.

https://ria.ru/20240406/boepripasy-1938249423.html

https://ria.ru/20240417/vylazki-1940671905.html

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россия, украина, европа, владимир путин, politico, вооруженные силы украины, нато