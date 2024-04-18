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Украинские офицеры дают мрачный прогноз на лето, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 18.04.2024 (обновлено: 05:59 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/politico-1940698495.html
Украинские офицеры дают мрачный прогноз на лето, пишут СМИ
Украинские офицеры дают мрачный прогноз на лето, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2024
Украинские офицеры дают мрачный прогноз на лето, пишут СМИ
Высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T04:02
2024-04-18T05:59
россия
украина
европа
владимир путин
politico
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск, пишет издание Politico."Несколько высокопоставленных офицеров... нарисовали мрачный прогноз того, что линия фронта может рухнуть этим летом", — пишет издание. Кроме того, они выразили опасения относительно того, что моральный дух в украинских войсках подорван отчаянной нехваткой боеприпасов.По мнению издания, если ситуация на поле боя не изменится в ближайшее время, Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом.В то же время издание пишет, что Запад слишком сильно доверяет санкциям, полагая, что они заставят Россию подчиниться. Также Запад выдает "желаемое за действительное", говоря, что россияне якобы настроены против президента Владимира Путина."Вместо этого российская экономика осталась устойчивой, а Путин укрепил свою власть", — подчеркивает Politico.
https://ria.ru/20240406/boepripasy-1938249423.html
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россия, украина, европа, владимир путин, politico, вооруженные силы украины, нато
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Politico, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Украинские офицеры дают мрачный прогноз на лето, пишут СМИ

Politico: офицеры ВСУ считают, что линия фронта может рухнуть этим летом

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск, пишет издание Politico.
«
"Несколько высокопоставленных офицеров... нарисовали мрачный прогноз того, что линия фронта может рухнуть этим летом", — пишет издание.
Кроме того, они выразили опасения относительно того, что моральный дух в украинских войсках подорван отчаянной нехваткой боеприпасов.
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6 апреля, 15:13
По мнению издания, если ситуация на поле боя не изменится в ближайшее время, Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом.
В то же время издание пишет, что Запад слишком сильно доверяет санкциям, полагая, что они заставят Россию подчиниться. Также Запад выдает "желаемое за действительное", говоря, что россияне якобы настроены против президента Владимира Путина.
"Вместо этого российская экономика осталась устойчивой, а Путин укрепил свою власть", — подчеркивает Politico.
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