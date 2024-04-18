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Польского гражданина обвинили в сотрудничестве с российской разведкой - РИА Новости, 18.04.2024
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20:09 18.04.2024 (обновлено: 20:27 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/pokushenie-1940899873.html
Польского гражданина обвинили в сотрудничестве с российской разведкой
Польского гражданина обвинили в сотрудничестве с российской разведкой - РИА Новости, 18.04.2024
Польского гражданина обвинили в сотрудничестве с российской разведкой
Гражданину Польши предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности собирать информацию для целей "покушения на Владимира... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:09
2024-04-18T20:27
в мире
польша
украина
россия
владимир зеленский
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Гражданину Польши предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности собирать информацию для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщает Национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения". "В результате тесного сотрудничества Национальной прокуратуры Польши с Агентством внутренней безопасности Польши и Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины произошло задержание на территории Польши гражданина Польши Павла К. Задержанному представлено обвинение в готовности к деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша, которое квалифицируется по статье 130 пункт 3 уголовного кодекса", - говорится в сообщении. Уточняется, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Как утверждает следствие, подозреваемый Павел К. "сообщил о готовности действовать в интересах военной разведки Российской Федерации и налаживал контакты с гражданами России, непосредственно участвовавшими в войне на Украине". Прокуратура утверждает, что в задачи подозреваемого входил "сбор и передача военной разведке Российской Федерации информации на тему безопасности аэропорта Жешув-Ясенка". По утверждению прокуратуры, якобы "это среди прочего должно было помочь в планировании российскими спецслужбами возможного покушения на жизнь главы иностранного государства - президента Украины Владимира Зеленского". При этом никаких доказательств того, что информация собиралась именно с целью покушения на Зеленского не приводится.Отмечается, что первоначальную информацию польские власти получили из Украины. "Сообщение о возможности совершения преступления Павлом К. передала польской прокуратуре Генеральная прокуратура Украины. Затем в ходе расследования от украинской стороны в рамках правовой помощи были получены ключевые доказательные материалы по делу", - говорится в сообщении.В прокуратуре отметили, что "в связи с необходимостью обеспечения надлежащего хода разбирательства" районный суд Варшавы применил к подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста.
https://ria.ru/20231123/polsha-1911244129.html
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в мире, польша, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Польша, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Польского гражданина обвинили в сотрудничестве с российской разведкой

Поляка обвинили в согласии собирать информацию для покушения на Зеленского

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции . Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Гражданину Польши предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности собирать информацию для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщает Национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения".
«
"В результате тесного сотрудничества Национальной прокуратуры Польши с Агентством внутренней безопасности Польши и Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины произошло задержание на территории Польши гражданина Польши Павла К. Задержанному представлено обвинение в готовности к деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша, которое квалифицируется по статье 130 пункт 3 уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Как утверждает следствие, подозреваемый Павел К. "сообщил о готовности действовать в интересах военной разведки Российской Федерации и налаживал контакты с гражданами России, непосредственно участвовавшими в войне на Украине".
Прокуратура утверждает, что в задачи подозреваемого входил "сбор и передача военной разведке Российской Федерации информации на тему безопасности аэропорта Жешув-Ясенка". По утверждению прокуратуры, якобы "это среди прочего должно было помочь в планировании российскими спецслужбами возможного покушения на жизнь главы иностранного государства - президента Украины Владимира Зеленского".
При этом никаких доказательств того, что информация собиралась именно с целью покушения на Зеленского не приводится.
Отмечается, что первоначальную информацию польские власти получили из Украины. "Сообщение о возможности совершения преступления Павлом К. передала польской прокуратуре Генеральная прокуратура Украины. Затем в ходе расследования от украинской стороны в рамках правовой помощи были получены ключевые доказательные материалы по делу", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что "в связи с необходимостью обеспечения надлежащего хода разбирательства" районный суд Варшавы применил к подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста.
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