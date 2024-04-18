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"МотоМосква" помогает искать подозреваемого в убийстве из-за парковки - РИА Новости, 18.04.2024
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21:40 18.04.2024 (обновлено: 21:51 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/poiski-1940914483.html
"МотоМосква" помогает искать подозреваемого в убийстве из-за парковки
"МотоМосква" помогает искать подозреваемого в убийстве из-за парковки - РИА Новости, 18.04.2024
"МотоМосква" помогает искать подозреваемого в убийстве из-за парковки
Участники сообщества "МотоМосква" помогают разыскивать подозреваемого в убийстве 24-летнего мужчины из-за парковки в столице, сообщил руководитель сообщества... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T21:40
2024-04-18T21:51
происшествия
москва
андрей иванов
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Участники сообщества "МотоМосква" помогают разыскивать подозреваемого в убийстве 24-летнего мужчины из-за парковки в столице, сообщил руководитель сообщества Андрей Иванов. "МотоМосква подключается к поискам убийцы, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы он не ушел от справедливого возмездия", - рассказал Иванов корреспонденту РИА Новости. Он уточнил, что сообщество фиксирует оперативную информацию о местонахождении подозреваемого убийцы из Интернета и других доступных источников, а также очевидцев. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала, что найдена вторая машина, на которой скрывался возможный убийца.
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353
60
353
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Участники "МотоМосквы" помогают искать подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки
Участники «МотоМосквы» помогают разыскивать подозреваемого в убийстве 24-летнего мужчины из-за парковки в столице, сообщил руководитель сообщества Андрей Иванов.
2024-04-18T21:40
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Криминалисты при осмотре автомобилей, на которых скрывались подозреваемые в убийстве в Москве
Криминалисты при осмотре автомобилей, на которых скрывались подозреваемые в резонансном убийстве в Москве, изъяли пневматический пистолет
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происшествия, москва, андрей иванов, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Андрей Иванов, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
"МотоМосква" помогает искать подозреваемого в убийстве из-за парковки

МотоМосква помогает разыскивать подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Участники сообщества "МотоМосква" помогают разыскивать подозреваемого в убийстве 24-летнего мужчины из-за парковки в столице, сообщил руководитель сообщества Андрей Иванов.
"МотоМосква подключается к поискам убийцы, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы он не ушел от справедливого возмездия", - рассказал Иванов корреспонденту РИА Новости.
Он уточнил, что сообщество фиксирует оперативную информацию о местонахождении подозреваемого убийцы из Интернета и других доступных источников, а также очевидцев.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала, что найдена вторая машина, на которой скрывался возможный убийца.
Автомобиль на котором скрылся подозреваемы в убийстве мужчины на парковке в Москве
Подозреваемый в убийстве мужчины за замечание несколько раз менял машины
Вчера, 16:14
 
ПроисшествияМоскваАндрей ИвановСледственный комитет России (СК РФ)Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
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