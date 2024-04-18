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"Ночные волки" готовы помочь в поисках убийцы мотоциклиста в Москве
"Ночные волки" готовы помочь в поисках убийцы мотоциклиста в Москве - РИА Новости, 18.04.2024
"Ночные волки" готовы помочь в поисках убийцы мотоциклиста в Москве
Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов ("Хирург") заявил РИА Новости, что мотоклуб готов оказать содействие в поисках мужчины,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:12
2024-04-18T17:12
2024-04-18T17:48
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов ("Хирург") заявил РИА Новости, что мотоклуб готов оказать содействие в поисках мужчины, убившего в Москве мотоциклиста из-за замечания о неправильной парковке, а также помочь родственникам убитого. "Ночные волки" готовы оказать любое содействие как родственникам, так и в поиске упыря. Очень жаль, что среди всех наших бед, всех напастей, которые Россию окружают, еще и упыри лютуют на улицах", – сказал байкер агентству. По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, по сообщениям СМИ, приехавшего к дому на мотоцикле, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Московская прокуратура показала нож, предположительно, ставший орудием преступления. Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.
https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940841240.html
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происшествия, москва
"Ночные волки" готовы помочь в поисках убийцы мотоциклиста в Москве
"Ночные волки" готовы найти мужчину, убившего мотоциклиста из-за замечания
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов ("Хирург") заявил РИА Новости, что мотоклуб готов оказать содействие в поисках мужчины, убившего в Москве мотоциклиста из-за замечания о неправильной парковке, а также помочь родственникам убитого.
«
"Ночные волки" готовы оказать любое содействие как родственникам, так и в поиске упыря. Очень жаль, что среди всех наших бед, всех напастей, которые Россию окружают, еще и упыри лютуют на улицах", – сказал байкер агентству.
По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, по сообщениям СМИ, приехавшего к дому на мотоцикле, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Московская прокуратура показала нож, предположительно, ставший орудием преступления.
Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.