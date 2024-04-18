https://ria.ru/20240418/pogoda-1940817865.html
В Кургане установилась теплая погода
В Кургане установилась теплая погода - РИА Новости, 18.04.2024
В Кургане установилась теплая погода
Почти летнее тепло пришло в четверг в Курган, в городе температура воздуха прогрелась до 22 градусов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:07
2024-04-18T15:07
2024-04-18T15:07
общество
курган
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Почти летнее тепло пришло в четверг в Курган, в городе температура воздуха прогрелась до 22 градусов, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в Кургане, несмотря на пасмурную погоду, температура воздуха прогрелась до 22 градусов, что не характерно для региона в это время года. Например, 18 апреля 2023 года было всего 7 градусов тепла. Сегодня горожане сняли куртки, а некоторые ходят на улице в футболках. Как сообщили власти региона со ссылкой на Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с четверга до понедельника в области ожидается аномальная жара, более чем на 7 градусов выше нормы. Самый жаркий день, по данным пресс-службы правительства региона, будет в субботу, воздух прогреется до 28 градусов.
https://ria.ru/20240418/uroven-1940803205.html
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общество, курган, наводнения в россии — 2024
Общество, Курган, Наводнения в России — 2024
В Кургане установилась теплая погода
В Кургане установилась теплая погода с температурой 22 градуса
КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Почти летнее тепло пришло в четверг в Курган, в городе температура воздуха прогрелась до 22 градусов, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Кургане, несмотря на пасмурную погоду, температура воздуха прогрелась до 22 градусов, что не характерно для региона в это время года. Например, 18 апреля 2023 года было всего 7 градусов тепла. Сегодня горожане сняли куртки, а некоторые ходят на улице в футболках.
Как сообщили власти региона со ссылкой на Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с четверга до понедельника в области ожидается аномальная жара, более чем на 7 градусов выше нормы. Самый жаркий день, по данным пресс-службы правительства региона, будет в субботу, воздух прогреется до 28 градусов.