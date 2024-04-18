https://ria.ru/20240418/pogoda-1940799630.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу и субботу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу и субботу - РИА Новости, 18.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу и субботу

Циклон, напитавшийся влагой над Средиземным морем, приближается к центру европейской России, прогнозируются дождь и сильный ветер, в Москве в ближайшую ночь... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:10

2024-04-18T14:10

2024-04-18T14:14

общество

москва

средиземное море

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Циклон, напитавшийся влагой над Средиземным морем, приближается к центру европейской России, прогнозируются дождь и сильный ветер, в Москве в ближайшую ночь может выпасть до двух третей месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "В Москве начнется дождь во второй половине дня, ближе к вечеру. Сначала небольшой дождь, а ночью прогнозируются интенсивные осадки. Выпадет в разных районах Москвы от 10-12 до 20-24 миллиметров, даже до 25", - сказал Вильфанд. Синоптик сообщил, что в центр европейской России выходит циклон с юга: он напитался влагой над Средиземным морем, добрался до Черного моря и сейчас перемещается в северные регионы. Он отметил, что апрель считается одним из самых "сухих" месяцев, норма суммы осадков за 30 дней составляет 37 миллиметров. "Это означает, что от одной до двух третей нормы выпадет за ночь", - добавил синоптик. Также, по его словам, ночью прогнозируется грозовая деятельность, а днем в пятницу - ветер с порывами как минимум 17 метров в секунду. "Такая погода - сильные осадки, сильные порывы ветра - касается не только Москвы, но и целого ряда сопредельных регионов: Калужская, Тульская, Тверская, Брянская области", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html

https://ria.ru/20231010/smerch-1901643787.html

москва

средиземное море

россия

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общество, москва, средиземное море, россия, роман вильфанд, гидрометцентр