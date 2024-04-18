https://ria.ru/20240418/pogoda-1940710653.html

Москвичей предупредили о дождях и порывистом ветре

Москвичей предупредили о дождях и порывистом ветре - РИА Новости, 18.04.2024

Москвичей предупредили о дождях и порывистом ветре

Дожди, порывистый ветер и до плюс 11 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:18

2024-04-18T08:18

2024-04-18T08:34

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Дожди, порывистый ветер и до плюс 11 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт, связанный с приближающимся с юга активным циклоном. Погода облачная, в начале дня с прояснениями, после полудня начнутся дожди. Днем в Москве плюс 9 - плюс 11, в Подмосковье от 7 до 12 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Давление будет падать, к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода