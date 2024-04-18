https://ria.ru/20240418/podrostki-1940624414.html

"Осталось десять минут". Как банда подростков терроризирует Подмосковье

"Осталось десять минут". Как банда подростков терроризирует Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2024

"Осталось десять минут". Как банда подростков терроризирует Подмосковье

В Железнодорожном группа подростков вымогала у школьника деньги, а затем избила его родителей. Драка попала на камеру видеонаблюдения, и в полиции завели дело... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:03

железнодорожный

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

подростки

разбой

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Железнодорожном группа подростков вымогала у школьника деньги, а затем избила его родителей. Драка попала на камеру видеонаблюдения, и в полиции завели дело. Как выяснилось, местные уже несколько лет живут в страхе перед "бандой вымогателей"."Угрожали, что убьют"Вечером 6 апреля Виктору (имя изменено) пришло голосовое сообщение от 14-летнего сына. Мальчик просил прислать деньги и объяснял, что иначе его побьют. На звонки не отвечал, только скинул геолокацию: улица Поликахина в Железнодорожном. Обеспокоенные родители сразу отправились туда."От сына и его друзей требовали две тысячи рублей в течение получаса, иначе их фотографию выложат в какой-то местный подростковый чат, — рассказывает Ольга, мать школьника. — Кому-то из детей родные перевели 500 рублей, и тогда двоих из компании отпустили. Еще один сбежал. Остались наш ребенок, его друг и четыре девочки".Мыслей о том, что случилось что-то серьезное, у нее не было: сын часто уходил гулять в другой район города.Приехав на место, увидели мальчика в окружении нескольких подростков. К Ольге с Виктором подошел молодой человек и представился: Майор."Муж вежливо пытался выяснить, в чем дело, однако Майор общался агрессивно. В вымогательстве денег не сознавался, — говорит мать. — Супруг занервничал, они перешли на повышенный тон. Подтянулись другие подростки — около 20 человек. Угрожали нам, что убьют".Ольга стала их фотографировать, отступая вместе с детьми назад. "Сказала, что обращусь в полицию. Тогда шесть человек побежали на нас. Поймав одного из них за рукав, я начала звать на помощь, — вспоминает она. — Меня схватил второй парень, вдвоем они ударили меня по голове, бросили на землю, два раза пнули в живот. Мужа избивали еще трое, рассекли ему лоб".Затем толпа разбежалась. Семья написала заявление о вымогательстве и избиении, а также сняла побои."Забирали из-за страха"Нападавших быстро нашли по снимкам, сделанным Ольгой. Как оказалось, в полиции они частые гости. Все уже несколько лет состоят на профилактическом учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних)."Полицейские объяснили, что на группировку поступало не менее 20 жалоб в разное время, но многие заявления потом забирали. Видимо, из-за страха, — говорит горожанка. — Между детьми ходят слухи, что у некоторых подростков из компании влиятельные родственники в полиции. Я же раньше вообще про них ничего не слышала".Вымогателей вместе с родителями вызвали на допрос. В разговоре со следователем подростки заявили, что друг друга не знают, лишь несколько раз пересекались в школе. Из доказательств у силовиков были только две видеозаписи."Драку зафиксировали камеры видеонаблюдения с соседних зданий. Насчет вымогательства, однако, сотрудники отдела не могли ничего сказать, потому что мама второго потерпевшего мальчика заявление писать испугалась, а мы не переводили деньги", — поясняет Ольга.Единственное, что могли вменить банде, — побои. Но это лишь административная статья, штраф по которой заплатят родители хулиганов. РИА Новости сделало запрос в Главное следственное управление СК по Московской области, ответ пока не поступил.О том, из-за чего возник конфликт с сыном Ольги и Виктора, нападавшие говорить отказались. По словам очевидцев, спор завязался из-за девочки, а взрослые приехали на место, когда на площадке остались только Майор с друзьями и несколько взятых в заложники детей."Майор о чем-то разговаривал с мальчиком. Подошел пьяный мужчина, стал громко кричать и нецензурно выражаться, — рассказывает корреспонденту агентства Андрей, живущий во дворе, где все произошло. — Ребята пытались его успокоить и вместе разобраться, кто обидел школьника. Но мужчина не хотел слушать и продолжал провоцировать. А после началась драка".О том, что подоспевшие на помощь ребенку взрослые были пьяными и инициировали драку, писали в социальных сетях и другие очевидцы. Однако никаких официальных подтверждений этому нет — в отличие от многочисленных историй пострадавших от "банды вымогателей"."Специально нас путал"Как выяснило РИА Новости, это не первое нападение агрессивных подростков.Арина (имя изменено) впервые познакомилась с этой компанией в 2021-м. "Тогда главным был парень по кличке Мокрый, а не Майор. В один из вечеров они на моих глазах избили мальчика, а потом потребовали денег. Дали ему несколько дней на поиск необходимой суммы, — вспоминает школьница в беседе с агентством. — Он их условия не выполнил, и его избили еще раз".Приставали в основном к тем, кто младше. Два года назад мать одного из избитых обратилась в полицию, но, как уверяет Арина, безрезультатно.Неоднократно в разборки вмешивались и родители. В ноябре 2023-го горожанка Елизавета (имя изменено) отбила у банды племянника."Лиза, давай скорее, у меня осталось 13 минут", — написал ей Миша (имя изменено) в тот день. И просил срочно прислать деньги."Я начала выяснять, что случилось, но он отнекивался. Говорил, что вышел на прогулку с девочкой, — рассказывает она. — Постоянно менял место: то он в парке, то у школы. Как будто специально нас путал, чтобы мы с мужем дольше ехали".Супруг Елизаветы пытался поговорить с одним из вымогателей. Подросток, по словам женщины, вел себя дерзко и угрожал расправой: "Провоцировал, оскорблял, угрожал, что позвонит своему брату и тот расстреляет нас обоих".Перепалкой все и кончилось — компания разбежалась, а Мишу нашли возле торгового центра "Конфитюр", где обычно собираются школьники Железнодорожного.После обращения Елизаветы полицейские провели с подростками профилактическую беседу и отпустили. Но вымогательства не прекратились."Буду ловить по одному"Семья Ольги настроена добиться справедливого наказания для подростков. В драке она получила сотрясение мозга и вывих плеча, муж — сотрясение и проблемы со зрением."У меня не поднимается левая рука, а дома две трехлетние дочки, требующие ухода", —объясняет женщина.Жители Железнодорожного решили устроить вечером 14 апреля сход и обсудить ситуацию. В тот же день в городских чатах распространилось сообщение от пользователя с никнеймом Guday:"Если в воскресенье кто-то на Поликахина пойдет давать какие-либо показания, лично ловить буду по одному и выстегивать". Позже это сообщение удалили из канала (скриншоты есть в распоряжении редакции).После избиения Ольги и ее мужа следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Расследование взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин."Обвиняемые уже сознались. Не выдают тех, кто остался за кадром, но расследование ведется как по делу вымогательства, так и по хулиганству", — говорит Ольга.После того как эта история стала известной, другие пострадавшие от подростков тоже стали приносить заявления в полицию. Вероятно, в деле появятся новые эпизоды.

https://ria.ru/20191128/1561682602.html

https://ria.ru/20240401/kriminal-1936695197.html

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железнодорожный, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), подростки, разбой