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В Подмосковье открыто 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 18.04.2024
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Новости Подмосковья
 
11:58 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/podmoskove-1940757785.html
В Подмосковье открыто 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса
В Подмосковье открыто 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 18.04.2024
В Подмосковье открыто 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса
Малый бизнес в Подмосковье составляет четверть валового регионального продукта, всего в регионе существуют 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:58
2024-04-18T11:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
одинцово
раменский
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Малый бизнес в Подмосковье составляет четверть валового регионального продукта, всего в регионе существуют 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых задействовано 513 тысяч физических лиц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Очень надеюсь, что будет малый бизнес расти. Для нас это еще четверть валового регионального продукта. Малые предприятия в услугах в торговле, в производстве также делают свое дело. У нас 700 тысяч предприятий, 513 тысяч задействовано физических лиц в малом и среднем бизнесе. Это тоже то, что мы постоянно сопровождаем и стараемся поддержать разными программами, по которым предприниматель, начинающий свое дело, может получить поддержку государства", - рассказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24". Также губернатор рассказал об удобстве для инвесторов запуска своих предприятий на территории региональных индустриальных парков. Всего в регионе действуют 69 индустриальных парков, их загрузка составляет порядка 90%. "Именно поэтому мы открываем, запускаем четыре новых проекта. Все они порядка 100 гектаров. Это Ленинский городской округ, Дмитровский, Одинцово и Раменский. Это позволяет реализовать проект или в части промышленной ипотеки. То есть, мы строим промышленный цех, и инвестор, предприниматель может купить 500 метров или 5 тысяч, сколько нужно для того, чтобы производить ту или иную продукцию. И это помещение уже готово. Рядом будет находиться колледж, потому что мы видим сегодня рабочие профессии очень востребованные", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240418/podmoskove-1940756956.html
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московская область (подмосковье), одинцово, раменский, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Раменский, Андрей Воробьев

В Подмосковье открыто 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) / Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) /
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Малый бизнес в Подмосковье составляет четверть валового регионального продукта, всего в регионе существуют 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых задействовано 513 тысяч физических лиц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Очень надеюсь, что будет малый бизнес расти. Для нас это еще четверть валового регионального продукта. Малые предприятия в услугах в торговле, в производстве также делают свое дело. У нас 700 тысяч предприятий, 513 тысяч задействовано физических лиц в малом и среднем бизнесе. Это тоже то, что мы постоянно сопровождаем и стараемся поддержать разными программами, по которым предприниматель, начинающий свое дело, может получить поддержку государства", - рассказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".
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Также губернатор рассказал об удобстве для инвесторов запуска своих предприятий на территории региональных индустриальных парков. Всего в регионе действуют 69 индустриальных парков, их загрузка составляет порядка 90%.
"Именно поэтому мы открываем, запускаем четыре новых проекта. Все они порядка 100 гектаров. Это Ленинский городской округ, Дмитровский, Одинцово и Раменский. Это позволяет реализовать проект или в части промышленной ипотеки. То есть, мы строим промышленный цех, и инвестор, предприниматель может купить 500 метров или 5 тысяч, сколько нужно для того, чтобы производить ту или иную продукцию. И это помещение уже готово. Рядом будет находиться колледж, потому что мы видим сегодня рабочие профессии очень востребованные", - добавил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоРаменскийАндрей Воробьев
 
 
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