https://ria.ru/20240418/podmoskove-1940756956.html

Воробьев: в Подмосковье сегодня реализуются 280 импортозамещающих проектов

Воробьев: в Подмосковье сегодня реализуются 280 импортозамещающих проектов - РИА Новости, 18.04.2024

Воробьев: в Подмосковье сегодня реализуются 280 импортозамещающих проектов

Сегодня в Подмосковье реализуются 280 импортозамещающих проектов на 250 миллиардов рублей, в 2024-2025 годах панируется запустить еще 84, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:56

2024-04-18T11:56

2024-04-18T11:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сегодня в Подмосковье реализуются 280 импортозамещающих проектов на 250 миллиардов рублей, в 2024-2025 годах панируется запустить еще 84, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сейчас понятно, мы видим, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас, пожалуй, - тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание. У нас 280 проектов на 250 миллиардов рублей, которые мы сопровождаем. Семьдесят семь проектов мы уже реализовали: предприятия работают, люди обучаются, налоги платятся, технологии внедряются. Еще 84 проекта сейчас находятся на марше. Эти предприятия мы сдаем в этом и в следующем году", - рассказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24". Также, по словам губернатора, в Подмосковье активно реализуется сотрудничество с другими странами и иностранными предпринимателями. В регионе активно развивается партнерство с такими странами, как Китай, Индия и Белоруссия. "Что касается иностранных инвесторов, здесь три страны, которые сегодня присутствуют в Подмосковье - это Китай, Индия и Белоруссия, наши братья. От Китая, в Есипово, мы запустим производство автомобильных деталей, это осень. Очень важный элемент для рынка российского. Немного, 150 рабочих мест, потому что предприятие технологичное. И 2,5 миллиарда инвестиций примерно будет сделано", - отметил Воробьев. Так, в Воскресенске в этом году запустят производство субстанций от китайской компании. С мая в Подмосковье начнет работать выпуск автомобилей "Мерседес" китайского производства. Индия в Ступино инвестирует уже в третью очередь производства гибкой пленки, которая в том числе имеет и технологию защитного слоя, и самые различные краски. Краски также выпускаются в Ступино благодаря инвестициям предпринимателя из Индии. У него в планах построить ещё два завода на территории региона.

https://ria.ru/20240417/podmoskove-1940642141.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев