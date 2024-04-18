https://ria.ru/20240418/podderzhka-1940835659.html
РЭЦ: возврат НДС через "Мой экспорт" доступный способ поддержки экспортеров
РЭЦ: возврат НДС через "Мой экспорт" доступный способ поддержки экспортеров - РИА Новости, 18.04.2024
РЭЦ: возврат НДС через "Мой экспорт" доступный способ поддержки экспортеров
Предприниматели и компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся экспортом, могут воспользоваться на платформе "Мой экспорт" услугой "Гарантия. Возврат НДС... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:55
2024-04-18T15:55
2024-04-18T15:55
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
росэксимбанк
технологии
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Предприниматели и компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся экспортом, могут воспользоваться на платформе "Мой экспорт" услугой "Гарантия. Возврат НДС для МСП", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Этот сервис помогает быстро и эффективно получить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), что для десятков тысяч компаний является существенной поддержкой для развития и ведения бизнеса", - говорится в сообщении.Там добавляется, что сервис полностью электронный и простой в оформлении, он позволяет получить гарантию возмещения НДС до 10 миллионов рублей всего за несколько дней. Если заключить соглашение заранее, гарантия может быть выдана за 1–2 дня.Благодаря цифровизации удалось снизить стоимость услуги до 5 тысяч рублей, независимо от суммы гарантии.Возврат НДС — это важный инструмент поддержки экспортной деятельности, закрепленный в Налоговом кодексе РФ (статья 176.1). Он позволяет экспортерам возвращать в оборот компании значительные суммы, ранее уплаченные в виде НДС. Такая мера поддержки увеличивает оборотные средства компании и стимулирует развитие экспортных операций.Особенность сервиса "Гарантия. Возврат НДС для МСП" заключается в предоставлении гарантии, которая позволяет экспортерам получать деньги на свой счет уже через 10–12 рабочих дней после подачи налоговой декларации. Это значительно ускоряет процесс возврата НДС и делает его более прозрачным и доступным для предпринимателей.Чтобы воспользоваться услугой, достаточно подать заявку на платформе "Мой экспорт". Процесс подачи заявки максимально упрощен и адаптирован под нужды малого и среднего бизнеса, что делает сервис удобным и понятным для каждого пользователя."Сервис "Гарантия. Возврат НДС для МСП" разработан с учетом потребностей российских экспортеров и направлен на поддержку их деятельности на международных рынках. Он создан с учетом потребностей российских экспортеров и направлен на поддержку их работы на международных рынках. Это еще один шаг к созданию благоприятных условий для развития экспортного потенциала страны и укрепления ее позиций на мировой арене. Сервис был запущен в 2022 году, но мы постоянно совершенствуем его, делая его более простым, быстрым и доступным. В этом месяце экспортеры смогут оценить обновленный интерфейс: доработка существенно "разгрузила" сервис, вдвое сократилось количество шагов для получения услуги и, соответственно, время обработки запросов", — уточнил заместитель председателя правления РОСЭКСИМБАНКа (входит в ВЭБ.РФ) Роман Смагин.Добавим, программа рассчитана на экспортеров МСП, соответствующих следующим критериям: они должны быть зарегистрированы в Едином Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; вести деятельность не менее 24 месяцев; а также иметь успешный опыт прохождения хотя бы одной камеральной проверки по вопросам возврата НДС.
https://ria.ru/20240417/eksport-1940533950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, росэксимбанк, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия, Росэксимбанк, Технологии
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Предприниматели и компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся экспортом, могут воспользоваться на платформе "Мой экспорт" услугой "Гарантия. Возврат НДС для МСП", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Этот сервис помогает быстро и эффективно получить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), что для десятков тысяч компаний является существенной поддержкой для развития и ведения бизнеса", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что сервис полностью электронный и простой в оформлении, он позволяет получить гарантию возмещения НДС до 10 миллионов рублей всего за несколько дней. Если заключить соглашение заранее, гарантия может быть выдана за 1–2 дня.
Благодаря цифровизации удалось снизить стоимость услуги до 5 тысяч рублей, независимо от суммы гарантии.
Возврат НДС — это важный инструмент поддержки экспортной деятельности, закрепленный в Налоговом кодексе РФ (статья 176.1). Он позволяет экспортерам возвращать в оборот компании значительные суммы, ранее уплаченные в виде НДС. Такая мера поддержки увеличивает оборотные средства компании и стимулирует развитие экспортных операций.
Особенность сервиса "Гарантия. Возврат НДС для МСП" заключается в предоставлении гарантии, которая позволяет экспортерам получать деньги на свой счет уже через 10–12 рабочих дней после подачи налоговой декларации. Это значительно ускоряет процесс возврата НДС и делает его более прозрачным и доступным для предпринимателей.
Чтобы воспользоваться услугой, достаточно подать заявку на платформе "Мой экспорт". Процесс подачи заявки максимально упрощен и адаптирован под нужды малого и среднего бизнеса, что делает сервис удобным и понятным для каждого пользователя.
"Сервис "Гарантия. Возврат НДС для МСП" разработан с учетом потребностей российских экспортеров и направлен на поддержку их деятельности на международных рынках. Он создан с учетом потребностей российских экспортеров и направлен на поддержку их работы на международных рынках. Это еще один шаг к созданию благоприятных условий для развития экспортного потенциала страны и укрепления ее позиций на мировой арене. Сервис был запущен в 2022 году, но мы постоянно совершенствуем его, делая его более простым, быстрым и доступным. В этом месяце экспортеры смогут оценить обновленный интерфейс: доработка существенно "разгрузила" сервис, вдвое сократилось количество шагов для получения услуги и, соответственно, время обработки запросов", — уточнил заместитель председателя правления РОСЭКСИМБАНКа
(входит в ВЭБ.РФ) Роман Смагин.
Добавим, программа рассчитана на экспортеров МСП, соответствующих следующим критериям: они должны быть зарегистрированы в Едином Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; вести деятельность не менее 24 месяцев; а также иметь успешный опыт прохождения хотя бы одной камеральной проверки по вопросам возврата НДС.