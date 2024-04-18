https://ria.ru/20240418/podderzhka-1940835659.html

РЭЦ: возврат НДС через "Мой экспорт" доступный способ поддержки экспортеров

РЭЦ: возврат НДС через "Мой экспорт" доступный способ поддержки экспортеров - РИА Новости, 18.04.2024

РЭЦ: возврат НДС через "Мой экспорт" доступный способ поддержки экспортеров

Предприниматели и компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся экспортом, могут воспользоваться на платформе "Мой экспорт" услугой "Гарантия. Возврат НДС... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:55

2024-04-18T15:55

2024-04-18T15:55

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

росэксимбанк

технологии

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Предприниматели и компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся экспортом, могут воспользоваться на платформе "Мой экспорт" услугой "Гарантия. Возврат НДС для МСП", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Этот сервис помогает быстро и эффективно получить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), что для десятков тысяч компаний является существенной поддержкой для развития и ведения бизнеса", - говорится в сообщении.Там добавляется, что сервис полностью электронный и простой в оформлении, он позволяет получить гарантию возмещения НДС до 10 миллионов рублей всего за несколько дней. Если заключить соглашение заранее, гарантия может быть выдана за 1–2 дня.Благодаря цифровизации удалось снизить стоимость услуги до 5 тысяч рублей, независимо от суммы гарантии.Возврат НДС — это важный инструмент поддержки экспортной деятельности, закрепленный в Налоговом кодексе РФ (статья 176.1). Он позволяет экспортерам возвращать в оборот компании значительные суммы, ранее уплаченные в виде НДС. Такая мера поддержки увеличивает оборотные средства компании и стимулирует развитие экспортных операций.Особенность сервиса "Гарантия. Возврат НДС для МСП" заключается в предоставлении гарантии, которая позволяет экспортерам получать деньги на свой счет уже через 10–12 рабочих дней после подачи налоговой декларации. Это значительно ускоряет процесс возврата НДС и делает его более прозрачным и доступным для предпринимателей.Чтобы воспользоваться услугой, достаточно подать заявку на платформе "Мой экспорт". Процесс подачи заявки максимально упрощен и адаптирован под нужды малого и среднего бизнеса, что делает сервис удобным и понятным для каждого пользователя."Сервис "Гарантия. Возврат НДС для МСП" разработан с учетом потребностей российских экспортеров и направлен на поддержку их деятельности на международных рынках. Он создан с учетом потребностей российских экспортеров и направлен на поддержку их работы на международных рынках. Это еще один шаг к созданию благоприятных условий для развития экспортного потенциала страны и укрепления ее позиций на мировой арене. Сервис был запущен в 2022 году, но мы постоянно совершенствуем его, делая его более простым, быстрым и доступным. В этом месяце экспортеры смогут оценить обновленный интерфейс: доработка существенно "разгрузила" сервис, вдвое сократилось количество шагов для получения услуги и, соответственно, время обработки запросов", — уточнил заместитель председателя правления РОСЭКСИМБАНКа (входит в ВЭБ.РФ) Роман Смагин.Добавим, программа рассчитана на экспортеров МСП, соответствующих следующим критериям: они должны быть зарегистрированы в Едином Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; вести деятельность не менее 24 месяцев; а также иметь успешный опыт прохождения хотя бы одной камеральной проверки по вопросам возврата НДС.

https://ria.ru/20240417/eksport-1940533950.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, росэксимбанк, технологии