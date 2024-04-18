https://ria.ru/20240418/pistolet-1940895642.html
Из машины подозреваемых в убийстве из-за парковки в Москве изъяли пистолет
Из машины подозреваемых в убийстве из-за парковки в Москве изъяли пистолет - РИА Новости, 18.04.2024
Из машины подозреваемых в убийстве из-за парковки в Москве изъяли пистолет
Криминалисты изъяли пневматический пистолет при осмотре машин, на которых скрывались подозреваемые в резонансном убийстве мужчины на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:50
2024-04-18T19:50
2024-04-18T21:32
происшествия
жилье
москва
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Криминалисты изъяли пневматический пистолет при осмотре машин, на которых скрывались подозреваемые в резонансном убийстве мужчины на юго-востоке Москвы, сообщило столичное управление СК в телеграм-канале. "Следователи и криминалисты столичного СК осматривают автомобили, на которых скрывались с места происшествия предполагаемые подозреваемые, изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия. В одном из автомобилей обнаружен и изъят пневматический пистолет", — говорится в публикации.По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана припарковался на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя. В ответ на замечание приезжий напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот.От полученных травм молодой человек умер в больнице. Преступник сбежал с места преступления, идет розыск.Как сообщили в Следственном комитете, личность подозреваемого уже установили, он находится в России нелегально. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, временная регистрация у приезжего истекла в феврале этого года.Позднее в СК сообщили о задержании отца и друга подозреваемого. Следователи проводят обыски по месту его жительства и у людей из его окружения. Кроме того, ведомство проверяет законность получения молодым человеком и его родственниками российского гражданства.Следственный комитет также переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".
https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940850842.html
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Криминалисты при осмотре автомобилей, на которых скрывались подозреваемые в убийстве в Москве
Криминалисты при осмотре автомобилей, на которых скрывались подозреваемые в резонансном убийстве в Москве, изъяли пневматический пистолет
2024-04-18T19:50
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Жилье, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Из машины подозреваемых в убийстве из-за парковки в Москве изъяли пистолет
СК: в автомобиле подозреваемых в убийстве в Москве нашли пневматический пистолет
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Криминалисты изъяли пневматический пистолет при осмотре машин, на которых скрывались подозреваемые в резонансном убийстве мужчины на юго-востоке Москвы, сообщило столичное управление СК в телеграм-канале
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"Следователи и криминалисты столичного СК осматривают автомобили, на которых скрывались с места происшествия предполагаемые подозреваемые, изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия. В одном из автомобилей обнаружен и изъят пневматический пистолет", — говорится в публикации.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана припарковался на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя. В ответ на замечание приезжий напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот.
От полученных травм молодой человек умер в больнице. Преступник сбежал с места преступления, идет розыск.
Как сообщили в Следственном комитете, личность подозреваемого уже установили, он находится в России нелегально. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, временная регистрация у приезжего истекла в феврале этого года.
Позднее в СК сообщили о задержании отца и друга подозреваемого. Следователи проводят обыски по месту его жительства и у людей из его окружения. Кроме того, ведомство проверяет законность получения молодым человеком и его родственниками российского гражданства.
Следственный комитет также переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".