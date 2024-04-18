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СМИ: гибель детей лидера ХАМАС повлияла на переговоры

СМИ: гибель детей лидера ХАМАС повлияла на переговоры - РИА Новости, 18.04.2024

СМИ: гибель детей лидера ХАМАС повлияла на переговоры

Гибель троих сыновей и нескольких внуков главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате удара Израиля по Газе... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:55

2024-04-18T18:55

2024-04-18T18:55

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гибель троих сыновей и нескольких внуков главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате удара Израиля по Газе повлияла на заморозку переговоров об освобождении заложников движения, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника из неназванной арабской страны. Американский телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного дипломата из неназванной арабской страны сообщил накануне, что переговоры об освобождении израильских заложников и прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС "почти заморожены". "Удар Израиля на прошлой неделе, в результате которого погибли трое детей лидера ХАМАС Исмаила Хании, а также его четыре внука, способствовал продолжающейся тупиковой ситуации в переговорах о заложниках между террористической группировкой и Израилем", - пишет газета со ссылкой на чиновника. По его словам, израильские силы ударили по Газе в решающий момент этих переговоров, когда ХАМАС должен был представить свой ответ на последнее предложение, которое подготовили посредники из США, Катара и Египта. Чиновник добавил, что впоследствии ХАМАС решил ужесточить свои требования. На прошлой неделе СМИ сообщили, что трое сыновей и трое внуков главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара в секторе Газа. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. В заявлении, выпущенном вслед за известием о гибели сыновей и внуков, Хания отметил, что за годы противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников. В понедельник палестинское агентство Safa сообщило, что внучка Хании скончалась от ранений, полученных при обстреле Газы со стороны Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали более 76,4 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240410/soboleznovaniya-1939201587.html

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