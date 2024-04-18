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В МИД не ответили на вопрос о срыве переговоров по Черному морю - РИА Новости, 18.04.2024
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13:50 18.04.2024 (обновлено: 14:29 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/peregovory-1940794251.html
В МИД не ответили на вопрос о срыве переговоров по Черному морю
В МИД не ответили на вопрос о срыве переговоров по Черному морю - РИА Новости, 18.04.2024
В МИД не ответили на вопрос о срыве переговоров по Черному морю
В МИД России не стали ни опровергать, ни подтверждать сообщения СМИ о том, что переговоры РФ, Турции и Украины по судоходству в Черном море были сорваны в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:50
2024-04-18T14:29
в мире
россия
черное море
турция
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В МИД России не стали ни опровергать, ни подтверждать сообщения СМИ о том, что переговоры РФ, Турции и Украины по судоходству в Черном море были сорваны в последний момент. "Мы регулярно обсуждаем с турецкими партнерами темы, связанные с Черным морем. У нас диалог не останавливается. В контексте ситуации вокруг Украины, конечно", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что РФ, Турция и Украина вели переговоры по новому соглашению о безопасности судоходства в Черном море, однако, в конечном итоге Киев вышел из соглашения. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия и Турция обсуждают много различных тем, включая вопросы по Черному морю, но ему "нечего сказать" по этой теме. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее рассказал РИА Новости, что в феврале глава всемирной организмы Антониу Гутерреш направил письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море. Ранее об идее нового регламента безопасности судоходства в Черном море совместно с Турцией и ООН высказался Эрдоган. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что вопросы выработки нового регламента безопасности судоходства в Черном море рассматриваются, однако, пока нельзя говорить о том, что удастся договориться по поводу нового регламента. Зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923306264.html
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в мире, россия, черное море, турция, владимир путин, мария захарова, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Черное море, Турция, Владимир Путин, Мария Захарова, Дмитрий Песков, ООН, Вооруженные силы Украины
В МИД не ответили на вопрос о срыве переговоров по Черному морю

Захарова: диалог по судоходству в Черном море не останавливается

© iStock.com / Media Trading LtdВид на морской сад в Бургасе в Болгарии
Вид на морской сад в Бургасе в Болгарии - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© iStock.com / Media Trading Ltd
Вид на морской сад в Бургасе в Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В МИД России не стали ни опровергать, ни подтверждать сообщения СМИ о том, что переговоры РФ, Турции и Украины по судоходству в Черном море были сорваны в последний момент.
"Мы регулярно обсуждаем с турецкими партнерами темы, связанные с Черным морем. У нас диалог не останавливается. В контексте ситуации вокруг Украины, конечно", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что РФ, Турция и Украина вели переговоры по новому соглашению о безопасности судоходства в Черном море, однако, в конечном итоге Киев вышел из соглашения.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море
24 января, 21:35
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия и Турция обсуждают много различных тем, включая вопросы по Черному морю, но ему "нечего сказать" по этой теме.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее рассказал РИА Новости, что в феврале глава всемирной организмы Антониу Гутерреш направил письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море.
Ранее об идее нового регламента безопасности судоходства в Черном море совместно с Турцией и ООН высказался Эрдоган. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что вопросы выработки нового регламента безопасности судоходства в Черном море рассматриваются, однако, пока нельзя говорить о том, что удастся договориться по поводу нового регламента.
Зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Лавров прокомментировал предложения по судоходству в Черном море
29 марта, 00:50
 
В миреРоссияЧерное мореТурцияВладимир ПутинМария ЗахароваДмитрий ПесковООНВооруженные силы Украины
 
 
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