В МИД не ответили на вопрос о срыве переговоров по Черному морю
Захарова: диалог по судоходству в Черном море не останавливается
© iStock.com / Media Trading LtdВид на морской сад в Бургасе в Болгарии
© iStock.com / Media Trading Ltd
Вид на морской сад в Бургасе в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В МИД России не стали ни опровергать, ни подтверждать сообщения СМИ о том, что переговоры РФ, Турции и Украины по судоходству в Черном море были сорваны в последний момент.
"Мы регулярно обсуждаем с турецкими партнерами темы, связанные с Черным морем. У нас диалог не останавливается. В контексте ситуации вокруг Украины, конечно", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что РФ, Турция и Украина вели переговоры по новому соглашению о безопасности судоходства в Черном море, однако, в конечном итоге Киев вышел из соглашения.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия и Турция обсуждают много различных тем, включая вопросы по Черному морю, но ему "нечего сказать" по этой теме.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее рассказал РИА Новости, что в феврале глава всемирной организмы Антониу Гутерреш направил письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море.
Ранее об идее нового регламента безопасности судоходства в Черном море совместно с Турцией и ООН высказался Эрдоган. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что вопросы выработки нового регламента безопасности судоходства в Черном море рассматриваются, однако, пока нельзя говорить о том, что удастся договориться по поводу нового регламента.
Зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.