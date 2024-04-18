https://ria.ru/20240418/pensiya-1940740016.html

Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель

Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель - РИА Новости, 18.04.2024

Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель

Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель в связи со сложной ситуацией с паводком, сообщает Социальный фонд России по региону. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:00

2024-04-18T11:00

2024-04-18T11:00

общество

тюменская область

россия

ишим (река)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель в связи со сложной ситуацией с паводком, сообщает Социальный фонд России по региону. "Принято решение о досрочной выплате апрельских пенсий через кредитные учреждения", - говорится в сообщении. Уточняется, что зачисление на банковские карты пройдет 19 апреля. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940650335.html

https://ria.ru/20240414/pavodki-1939914992.html

тюменская область

россия

ишим (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, тюменская область, россия, ишим (река)