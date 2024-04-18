Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель
Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель из-за паводка
© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской областиРаботы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области
Работы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель в связи со сложной ситуацией с паводком, сообщает Социальный фонд России по региону.
"Принято решение о досрочной выплате апрельских пенсий через кредитные учреждения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зачисление на банковские карты пройдет 19 апреля.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.