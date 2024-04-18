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Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель - РИА Новости, 18.04.2024
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11:00 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/pensiya-1940740016.html
Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель
Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель - РИА Новости, 18.04.2024
Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель
Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель в связи со сложной ситуацией с паводком, сообщает Социальный фонд России по региону. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:00
2024-04-18T11:00
общество
тюменская область
россия
ишим (река)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель в связи со сложной ситуацией с паводком, сообщает Социальный фонд России по региону. "Принято решение о досрочной выплате апрельских пенсий через кредитные учреждения", - говорится в сообщении. Уточняется, что зачисление на банковские карты пройдет 19 апреля. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940650335.html
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тюменская область
россия
ишим (река)
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общество, тюменская область, россия, ишим (река)
Общество, Тюменская область, Россия, Ишим (река)
Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель

Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель из-за паводка

© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской областиРаботы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области
Работы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской области
Работы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Тюменские пенсионеры досрочно получат пенсию за апрель в связи со сложной ситуацией с паводком, сообщает Социальный фонд России по региону.
"Принято решение о досрочной выплате апрельских пенсий через кредитные учреждения", - говорится в сообщении.
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ОбществоТюменская областьРоссияИшим (река)
 
 
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