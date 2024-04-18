https://ria.ru/20240418/patriot-1940917452.html

Польша отказалась поставлять Украине системы ПВО Patriot

Польша отказалась поставлять Украине системы ПВО Patriot - РИА Новости, 18.04.2024

Польша отказалась поставлять Украине системы ПВО Patriot

Польша не имеет возможности поставить Украине системы ПВО Patriot, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания заседания Европейского РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T22:08

2024-04-18T22:08

2024-04-18T22:57

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сергей лавров

нато

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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польша не имеет возможности поставить Украине системы ПВО Patriot, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания заседания Европейского совета. Выступление Туска транслирует Польское телевидение. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине еще одну систему Patriot и выразил надежду, что страны НАТО могут поставить Украине еще 6 систем Patriot. "Как вы знаете, Германия подала пример, передав Украине в очередной раз систему Patriot и призвала те страны, которые обладают подобными возможностями, чтобы также присоединились к этой инициативе. Это как раз не касается Польши. У нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться", - сказал Туск. При этом он рассказал, что власти Голландии готовы профинансировать закупку одной системы Patriot для Украины. "Голландия уже декларировала по крайней мере желание закупки, если кто-то захочет продать такую систему. Голландия готова профинансировать это за собственные средства", - сказал польский премьер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

https://ria.ru/20231108/frg-1908207002.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, германия, польша, дональд туск, олаф шольц, сергей лавров, нато, европейский совет