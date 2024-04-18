Премьер Нидерландов допустил закупку Patriot для Украины
Премьер Нидерландов Рютте заявил о готовности закупить Patriot для Украины
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в среду на саммите лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что Амстердам может закупить системы ПВО Patriot у стран, где они имеются, и передать их Украине.
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"Мы знаем, какая сумма им нужна, и мы знаем, что сможем это сделать... Мы знаем, что многие страны имеют (противоракетные - ред.) системы Patriot, но, возможно, они не хотят поставлять их напрямую. Мы можем купить у них и доставить на Украину. У нас есть деньги. Это очень важно", - приводит слова премьера издание Financial Times.
Ранее на помощь Украине в 2024 году в бюджете Нидерландов было зарезервировано 2 миллиарда евро. В конце января власти страны сообщили, что выделят Киеву 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и улучшение кибербезопасности. В начале марта министр обороны королевства Кайса Оллонгрен объявила, что Гаага выделит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.