https://ria.ru/20240418/parki-1940768985.html

Иркутский губернатор поручил создать 2 индустриальных парка для бизнеса

Иркутский губернатор поручил создать 2 индустриальных парка для бизнеса - РИА Новости, 18.04.2024

Иркутский губернатор поручил создать 2 индустриальных парка для бизнеса

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил создать в двух муниципальных образованиях региона индустриальные парки, где будет создано более двух тысяч... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:40

2024-04-18T12:40

2024-04-18T12:40

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил создать в двух муниципальных образованиях региона индустриальные парки, где будет создано более двух тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В нашем регионе я вижу две перспективные площадки: в Мегете и Чистых Ключах. Создание парков на этих площадках позволит решить вопросы импортозамещения и технологического развития региона", - сказал Кобзев, его цитирует пресс-служба. Он отметил, что размещение их на основных автомобильных и железнодорожных магистралях будет способствовать наращиванию товарообмена с другими регионами РФ и развитию экспортного потенциала производителей Иркутской области. Кобзев добавил, что уже сегодня есть девять потенциальных инвесторов на данные территории, планируемый объем инвестиций составит свыше 10 миллиардов рублей. Он поручил министерству экономического развития и промышленности региона во взаимодействии с Корпорацией развития региона обеспечить разработку концепций этих парков, а также определить источники и объемы финансирования необходимых инфраструктурных решений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, россия, игорь кобзев, твой бизнес – новости