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Иркутский губернатор поручил создать 2 индустриальных парка для бизнеса - РИА Новости, 18.04.2024
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12:40 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/parki-1940768985.html
Иркутский губернатор поручил создать 2 индустриальных парка для бизнеса
Иркутский губернатор поручил создать 2 индустриальных парка для бизнеса - РИА Новости, 18.04.2024
Иркутский губернатор поручил создать 2 индустриальных парка для бизнеса
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил создать в двух муниципальных образованиях региона индустриальные парки, где будет создано более двух тысяч... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:40
2024-04-18T12:40
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил создать в двух муниципальных образованиях региона индустриальные парки, где будет создано более двух тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В нашем регионе я вижу две перспективные площадки: в Мегете и Чистых Ключах. Создание парков на этих площадках позволит решить вопросы импортозамещения и технологического развития региона", - сказал Кобзев, его цитирует пресс-служба. Он отметил, что размещение их на основных автомобильных и железнодорожных магистралях будет способствовать наращиванию товарообмена с другими регионами РФ и развитию экспортного потенциала производителей Иркутской области. Кобзев добавил, что уже сегодня есть девять потенциальных инвесторов на данные территории, планируемый объем инвестиций составит свыше 10 миллиардов рублей. Он поручил министерству экономического развития и промышленности региона во взаимодействии с Корпорацией развития региона обеспечить разработку концепций этих парков, а также определить источники и объемы финансирования необходимых инфраструктурных решений.
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иркутская область, россия, игорь кобзев, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Твой бизнес – новости

Иркутский губернатор поручил создать 2 индустриальных парка для бизнеса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил создать в двух муниципальных образованиях региона индустриальные парки, где будет создано более двух тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В нашем регионе я вижу две перспективные площадки: в Мегете и Чистых Ключах. Создание парков на этих площадках позволит решить вопросы импортозамещения и технологического развития региона", - сказал Кобзев, его цитирует пресс-служба.
Он отметил, что размещение их на основных автомобильных и железнодорожных магистралях будет способствовать наращиванию товарообмена с другими регионами РФ и развитию экспортного потенциала производителей Иркутской области.
Кобзев добавил, что уже сегодня есть девять потенциальных инвесторов на данные территории, планируемый объем инвестиций составит свыше 10 миллиардов рублей.
Он поручил министерству экономического развития и промышленности региона во взаимодействии с Корпорацией развития региона обеспечить разработку концепций этих парков, а также определить источники и объемы финансирования необходимых инфраструктурных решений.
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Твой бизнесИркутская областьРоссияИгорь КобзевТвой бизнес – новости
 
 
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