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В Каспийске 9 мая состоится парад Победы - РИА Новости, 18.04.2024
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20:52 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/parad-1940909048.html
В Каспийске 9 мая состоится парад Победы
В Каспийске 9 мая состоится парад Победы - РИА Новости, 18.04.2024
В Каспийске 9 мая состоится парад Победы
Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая в дагестанском Каспийске, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:52
2024-04-18T20:52
общество
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая в дагестанском Каспийске, сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики. "В Каспийске пройдет военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы. Подготовку к Параду Победы, который пройдет 9 мая, обсудили на заседании республиканского организационного комитета "Победа", - говорится в сообщении. Всего в Дагестане ко Дню Победы запланировано свыше 50 крупных мероприятий, в том числе республиканская акция "Вахта Памяти" и фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ". В прошлом году в военном параде на центральной площади Каспийска приняли участие более 800 военнослужащих, в состав механизированной колонны вошли 20 единиц боевой техники и вооружения.
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общество, каспийск
Общество, Каспийск
В Каспийске 9 мая состоится парад Победы

В Каспийске 9 мая пройдет военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРота МЧС РФ на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Рота МЧС РФ на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Рота МЧС РФ на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая в дагестанском Каспийске, сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики.
«
"В Каспийске пройдет военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы. Подготовку к Параду Победы, который пройдет 9 мая, обсудили на заседании республиканского организационного комитета "Победа", - говорится в сообщении.
Всего в Дагестане ко Дню Победы запланировано свыше 50 крупных мероприятий, в том числе республиканская акция "Вахта Памяти" и фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ".
В прошлом году в военном параде на центральной площади Каспийска приняли участие более 800 военнослужащих, в состав механизированной колонны вошли 20 единиц боевой техники и вооружения.
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