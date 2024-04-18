https://ria.ru/20240418/parad-1940909048.html

В Каспийске 9 мая состоится парад Победы

В Каспийске 9 мая состоится парад Победы - РИА Новости, 18.04.2024

В Каспийске 9 мая состоится парад Победы

Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая в дагестанском Каспийске, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:52

2024-04-18T20:52

2024-04-18T20:52

общество

каспийск

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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая в дагестанском Каспийске, сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики. "В Каспийске пройдет военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы. Подготовку к Параду Победы, который пройдет 9 мая, обсудили на заседании республиканского организационного комитета "Победа", - говорится в сообщении. Всего в Дагестане ко Дню Победы запланировано свыше 50 крупных мероприятий, в том числе республиканская акция "Вахта Памяти" и фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ". В прошлом году в военном параде на центральной площади Каспийска приняли участие более 800 военнослужащих, в состав механизированной колонны вошли 20 единиц боевой техники и вооружения.

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общество, каспийск