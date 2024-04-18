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В Киеве заявили, что будут направлять осужденных сразу на линию фронта
В Киеве заявили, что будут направлять осужденных сразу на линию фронта - РИА Новости, 18.04.2024
В Киеве заявили, что будут направлять осужденных сразу на линию фронта
Осужденные на Украине в случае их мобилизации не смогут служить в рядах ВСУ в тыловых регионах страны, они сразу же будут направлены на линию фронта во... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T23:18
2024-04-18T23:18
2024-04-18T23:59
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Осужденные на Украине в случае их мобилизации не смогут служить в рядах ВСУ в тыловых регионах страны, они сразу же будут направлены на линию фронта во избежание бегства, сообщил в четверг глава украинского минюста Денис Малюська. Председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады Украины Елена Шуляк 17 апреля сообщала, что осужденные украинцы в случае их мобилизации в ряды ВСУ смогут занимать сержантские и офицерские должности. "Осужденные будут служить в отдельных подразделениях, служить, к примеру, в западных регионах Украины - это невозможно. Точно это будут подразделения, которые находятся на линии фронта или вблизи нее", - сказал Малюська в эфире телеканала "Рада". При этом, как отмечает Малюська, отправленные на фронт осужденные будут считаться свободными гражданами условно. "Он (осужденный – ред.) устраивается на службу в ВСУ и становиться свободным человеком официально, но он условно свободной, потому что он мобилизованный, солдат, а если решит стать уклонистом, он получит новый срок", - добавил глава минюста. По словам Малюськи, Украине очень выгодно отправлять на фронт тех, кто осужден за убийство, "потому что они умеют убивать". "Те, кто умеет убивать, являются более эффективными и безопаснее тех, кто грабил", - добавил он. Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927899068.html
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в мире, украина, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Малюська, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире, Киев
В Киеве заявили, что будут направлять осужденных сразу на линию фронта
Минюст Украины: осужденных будут направлять на линию фронта во избежание бегства
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Осужденные на Украине в случае их мобилизации не смогут служить в рядах ВСУ в тыловых регионах страны, они сразу же будут направлены на линию фронта во избежание бегства, сообщил в четверг глава украинского минюста Денис Малюська.
Председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады
Украины Елена Шуляк 17 апреля сообщала, что осужденные украинцы в случае их мобилизации в ряды ВСУ смогут занимать сержантские и офицерские должности.
«
"Осужденные будут служить в отдельных подразделениях, служить, к примеру, в западных регионах Украины - это невозможно. Точно это будут подразделения, которые находятся на линии фронта или вблизи нее", - сказал Малюська в эфире телеканала "Рада".
При этом, как отмечает Малюська, отправленные на фронт осужденные будут считаться свободными гражданами условно. "Он (осужденный – ред.) устраивается на службу в ВСУ и становиться свободным человеком официально, но он условно свободной, потому что он мобилизованный, солдат, а если решит стать уклонистом, он получит новый срок", - добавил глава минюста.
По словам Малюськи, Украине очень выгодно отправлять на фронт тех, кто осужден за убийство, "потому что они умеют убивать". "Те, кто умеет убивать, являются более эффективными и безопаснее тех, кто грабил", - добавил он.
Владимир Зеленский
16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.