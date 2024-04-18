https://ria.ru/20240418/orsk-1940754695.html
Специалисты МЧС вскрывают в Орске дренаж и ливневки
Специалисты МЧС вскрывают в Орске дренаж и ливневки - РИА Новости, 18.04.2024
Специалисты МЧС вскрывают в Орске дренаж и ливневки
Специалисты МЧС приступили к вскрытию в Орске дренажных труб и ливневок для ускоренного стока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:46
2024-04-18T11:46
2024-04-18T11:47
происшествия
орск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940331146_0:177:3071:1904_1920x0_80_0_0_eb93bf5477c7dd50ac9b3a23eaf85d3f.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты МЧС приступили к вскрытию в Орске дренажных труб и ливневок для ускоренного стока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Сотрудники МЧС вскрывают дренажные трубы для стока, пробивают ливневки, подключают насосные станции для откачки воды", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Орске за минувшие сутки освободилось от воды 370 жилых домов и приусадебных участков. Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенок. "В городе остаются подтопленными 2,44 тысячи домов и приусадебных участков. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20240418/orsk-1940730235.html
https://ria.ru/20240410/orsk-1939065838.html
орск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940331146_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0e863059b3600fffeeb69b2d65e268c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Специалисты МЧС вскрывают в Орске дренаж и ливневки
Специалисты МЧС вскрывают в Орске дренаж и ливневки для ухода паводковых вод
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты МЧС приступили к вскрытию в Орске дренажных труб и ливневок для ускоренного стока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Сотрудники МЧС вскрывают дренажные трубы для стока, пробивают ливневки, подключают насосные станции для откачки воды", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в Орске за минувшие сутки освободилось от воды 370 жилых домов и приусадебных участков. Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенок.
"В городе остаются подтопленными 2,44 тысячи домов и приусадебных участков. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - резюмировал представитель ведомства.