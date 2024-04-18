https://ria.ru/20240418/orsk-1940754695.html

Специалисты МЧС вскрывают в Орске дренаж и ливневки

Специалисты МЧС вскрывают в Орске дренаж и ливневки - РИА Новости, 18.04.2024

Специалисты МЧС вскрывают в Орске дренаж и ливневки

Специалисты МЧС приступили к вскрытию в Орске дренажных труб и ливневок для ускоренного стока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:46

2024-04-18T11:46

2024-04-18T11:47

происшествия

орск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты МЧС приступили к вскрытию в Орске дренажных труб и ливневок для ускоренного стока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Сотрудники МЧС вскрывают дренажные трубы для стока, пробивают ливневки, подключают насосные станции для откачки воды", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Орске за минувшие сутки освободилось от воды 370 жилых домов и приусадебных участков. Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенок. "В городе остаются подтопленными 2,44 тысячи домов и приусадебных участков. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20240418/orsk-1940730235.html

https://ria.ru/20240410/orsk-1939065838.html

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске