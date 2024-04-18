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Специалисты МЧС вскрывают в Орске дренаж и ливневки - РИА Новости, 18.04.2024
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11:46 18.04.2024 (обновлено: 11:47 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/orsk-1940754695.html
Специалисты МЧС вскрывают в Орске дренаж и ливневки
Специалисты МЧС вскрывают в Орске дренаж и ливневки - РИА Новости, 18.04.2024
Специалисты МЧС вскрывают в Орске дренаж и ливневки
Специалисты МЧС приступили к вскрытию в Орске дренажных труб и ливневок для ускоренного стока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:46
2024-04-18T11:47
происшествия
орск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты МЧС приступили к вскрытию в Орске дренажных труб и ливневок для ускоренного стока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Сотрудники МЧС вскрывают дренажные трубы для стока, пробивают ливневки, подключают насосные станции для откачки воды", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Орске за минувшие сутки освободилось от воды 370 жилых домов и приусадебных участков. Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенок. "В городе остаются подтопленными 2,44 тысячи домов и приусадебных участков. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20240418/orsk-1940730235.html
https://ria.ru/20240410/orsk-1939065838.html
орск
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происшествия, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Специалисты МЧС вскрывают в Орске дренаж и ливневки

Специалисты МЧС вскрывают в Орске дренаж и ливневки для ухода паводковых вод

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник Роспотребнадзора проводит дезинфекцию в Орске после пика паводка
Сотрудник Роспотребнадзора проводит дезинфекцию в Орске после пика паводка - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник Роспотребнадзора проводит дезинфекцию в Орске после пика паводка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты МЧС приступили к вскрытию в Орске дренажных труб и ливневок для ускоренного стока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Сотрудники МЧС вскрывают дренажные трубы для стока, пробивают ливневки, подключают насосные станции для откачки воды", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник Роспотребнадзора проводит дезинфекцию в Орске после пика паводка - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В Орске начали подвоз воды для бытовых нужд
Вчера, 10:22
По его словам, в Орске за минувшие сутки освободилось от воды 370 жилых домов и приусадебных участков. Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенок.
"В городе остаются подтопленными 2,44 тысячи домов и приусадебных участков. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - резюмировал представитель ведомства.
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ПроисшествияОрскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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