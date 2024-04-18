https://ria.ru/20240418/orsk-1940725827.html

В Орске запустили основной водовод

В Орске запустили основной водовод - РИА Новости, 18.04.2024

В Орске запустили основной водовод

В Орске, где ночью был обесточен Кумакский водозабор, запустили основной водовод, объём подаваемой воды в дома ещё снижен, сообщил губернатор Оренбургской... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:00

2024-04-18T10:00

2024-04-18T10:00

происшествия

жкх

орск

оренбургская область

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940325324_0:289:3128:2048_1920x0_80_0_0_5c06bd7c7e8f1fa16133778ba7fe953e.jpg

УФА, 18 апр - РИА Новости. В Орске, где ночью был обесточен Кумакский водозабор, запустили основной водовод, объём подаваемой воды в дома ещё снижен, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале. Ранее власти региона сообщали, что ночью из-за срабатывания защиты подтопленной линии электропередачи в Орске обесточились объекты водоканала, подача воды в город существенно снижена. "Сейчас в Орске в работе 24 скважины, запущен основной водовод. Объем подаваемой воды пока снижен. Энергетики, работники РВК-Орск, МЧС и все службы продолжают на месте ввод скважин Кумакского водозабора. Люди работают по пояс в воде. Предпринимаем все возможное, чтобы вернуть воду в Орск в кратчайшее время",- написал Паслер.

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938540597.html

орск

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, орск, оренбургская область, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске