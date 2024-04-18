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В Орске запустили основной водовод - РИА Новости, 18.04.2024
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10:00 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/orsk-1940725827.html
В Орске запустили основной водовод
В Орске запустили основной водовод - РИА Новости, 18.04.2024
В Орске запустили основной водовод
В Орске, где ночью был обесточен Кумакский водозабор, запустили основной водовод, объём подаваемой воды в дома ещё снижен, сообщил губернатор Оренбургской... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:00
2024-04-18T10:00
происшествия
жкх
орск
оренбургская область
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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УФА, 18 апр - РИА Новости. В Орске, где ночью был обесточен Кумакский водозабор, запустили основной водовод, объём подаваемой воды в дома ещё снижен, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале. Ранее власти региона сообщали, что ночью из-за срабатывания защиты подтопленной линии электропередачи в Орске обесточились объекты водоканала, подача воды в город существенно снижена. "Сейчас в Орске в работе 24 скважины, запущен основной водовод. Объем подаваемой воды пока снижен. Энергетики, работники РВК-Орск, МЧС и все службы продолжают на месте ввод скважин Кумакского водозабора. Люди работают по пояс в воде. Предпринимаем все возможное, чтобы вернуть воду в Орск в кратчайшее время",- написал Паслер.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938540597.html
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происшествия, жкх, орск, оренбургская область, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, ЖКХ, Орск, Оренбургская область, Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
В Орске запустили основной водовод

Паслер: в Орске запустили основной водовод, но в домах ещк есть перебои с водой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске
Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 18 апр - РИА Новости. В Орске, где ночью был обесточен Кумакский водозабор, запустили основной водовод, объём подаваемой воды в дома ещё снижен, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале.
Ранее власти региона сообщали, что ночью из-за срабатывания защиты подтопленной линии электропередачи в Орске обесточились объекты водоканала, подача воды в город существенно снижена.
«
"Сейчас в Орске в работе 24 скважины, запущен основной водовод. Объем подаваемой воды пока снижен. Энергетики, работники РВК-Орск, МЧС и все службы продолжают на месте ввод скважин Кумакского водозабора. Люди работают по пояс в воде. Предпринимаем все возможное, чтобы вернуть воду в Орск в кратчайшее время",- написал Паслер.
Река Урал в Оренбурге
В Оренбурге назвали условие, при котором будет затоплен уральский водозабор
8 апреля, 11:56
 
ПроисшествияЖКХОрскОренбургская областьДенис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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