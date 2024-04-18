https://ria.ru/20240418/obstrel-1940798730.html

При обстреле Горловки повреждено здание учебного заведения

При обстреле Горловки повреждено здание учебного заведения - РИА Новости, 18.04.2024

При обстреле Горловки повреждено здание учебного заведения

Здание учебного заведения получило повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:07

2024-04-18T14:07

2024-04-18T14:07

в мире

горловка

украина

донецк

иван приходько

стирол

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg

ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Здание учебного заведения получило повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. "По уточненной информации, вследствие обстрела центра Горловки со стороны вооруженных формирований Украины повреждено здание одного из учреждений среднего профессионального образования", - говорится в сообщении мэра. Ранее Приходько сообщал, что в результате обстрела центра Горловки пострадали восемь человек, повреждения получило медицинское учреждение. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

горловка

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол