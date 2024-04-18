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При обстреле Горловки повреждено здание учебного заведения
При обстреле Горловки повреждено здание учебного заведения - РИА Новости, 18.04.2024
При обстреле Горловки повреждено здание учебного заведения
Здание учебного заведения получило повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:07
2024-04-18T14:07
2024-04-18T14:07
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Здание учебного заведения получило повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. "По уточненной информации, вследствие обстрела центра Горловки со стороны вооруженных формирований Украины повреждено здание одного из учреждений среднего профессионального образования", - говорится в сообщении мэра. Ранее Приходько сообщал, что в результате обстрела центра Горловки пострадали восемь человек, повреждения получило медицинское учреждение. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки повреждено здание учебного заведения
Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ повреждено здание учебного заведения