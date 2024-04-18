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В Киеве заявили об угрозе обрушения памятника национального значения - РИА Новости, 18.04.2024
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16:29 18.04.2024 (обновлено: 17:48 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/obrushenie-1940845857.html
В Киеве заявили об угрозе обрушения памятника национального значения
В Киеве заявили об угрозе обрушения памятника национального значения - РИА Новости, 18.04.2024
В Киеве заявили об угрозе обрушения памятника национального значения
В Киевской городской государственной администрации заявили об угрозе обрушения памятника национального значения – здания Гостиного двора, расположенного на... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:29
2024-04-18T17:48
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анна старостенко
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В Киевской городской государственной администрации заявили об угрозе обрушения памятника национального значения – здания Гостиного двора, расположенного на Контрактовой площади. По данным администрации, в четверг на Контрактовой площади с участием представителей городских властей, министерства культуры и информационной политики прошло совещание по вопросу проведения противоаварийных работ на памятнике Гостиный двор, которые были приостановлены в феврале 2022 года. "На сегодняшний день здание Гостиного двора находится в аварийном состоянии и нуждается в немедленных первоочередных противоаварийных работах. Отсутствие гидроизоляции, неглубокое залегание метро под зданием может привести к разрушению памятника и созданию угрозы техногенного характера", – приводит пресс-служба слова замглавы Киевской городской госадминистрации Анны Старостенко. По ее словам, киевские власти неоднократно обращались в кабмин Украины о передаче памятника городу, чтобы иметь возможность проводить необходимые работы. Сейчас он находится в управлении минкультуры. Как отмечается в сообщении, согласно проектно-сметной документации, противоаварийные и консервационные работы были оценены на 2021 год в 33 миллиона гривен (836,9 тысячи долларов). На сегодняшний день выполнена только половина работ. При этом, как считает временно исполняющий обязанности главы минкультуры Ростислав Карандеев, завершение работ возможно только по окончании конфликта. Здание Гостиного двора было возведено в Киеве в 1809 году, выполнено в стиле классицизма. Автор проекта – итальянский архитектор Луиджи Руска. С мая 2021 года является памятником национального значения в соответствии с постановлением кабмина Украины. Имеет более 300 объектов музейного фонда, который на данный момент не экспонируется.
https://ria.ru/20240416/pamyatnik-1940471047.html
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украина, киев, анна старостенко, в мире
Украина, Киев, Анна Старостенко, В мире
В Киеве заявили об угрозе обрушения памятника национального значения

Власти Киева заявили об угрозе обрушения здания Гостиного двора

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В Киевской городской государственной администрации заявили об угрозе обрушения памятника национального значения – здания Гостиного двора, расположенного на Контрактовой площади.
По данным администрации, в четверг на Контрактовой площади с участием представителей городских властей, министерства культуры и информационной политики прошло совещание по вопросу проведения противоаварийных работ на памятнике Гостиный двор, которые были приостановлены в феврале 2022 года.
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"На сегодняшний день здание Гостиного двора находится в аварийном состоянии и нуждается в немедленных первоочередных противоаварийных работах. Отсутствие гидроизоляции, неглубокое залегание метро под зданием может привести к разрушению памятника и созданию угрозы техногенного характера", – приводит пресс-служба слова замглавы Киевской городской госадминистрации Анны Старостенко.
По ее словам, киевские власти неоднократно обращались в кабмин Украины о передаче памятника городу, чтобы иметь возможность проводить необходимые работы. Сейчас он находится в управлении минкультуры.
Как отмечается в сообщении, согласно проектно-сметной документации, противоаварийные и консервационные работы были оценены на 2021 год в 33 миллиона гривен (836,9 тысячи долларов). На сегодняшний день выполнена только половина работ. При этом, как считает временно исполняющий обязанности главы минкультуры Ростислав Карандеев, завершение работ возможно только по окончании конфликта.
Здание Гостиного двора было возведено в Киеве в 1809 году, выполнено в стиле классицизма. Автор проекта – итальянский архитектор Луиджи Руска. С мая 2021 года является памятником национального значения в соответствии с постановлением кабмина Украины. Имеет более 300 объектов музейного фонда, который на данный момент не экспонируется.
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