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Вологодская область передала школам ЛНР оборудование для ЕГЭ - РИА Новости, 18.04.2024
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Вологодская область
 
16:09 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/oborudovanie-1940838975.html
Вологодская область передала школам ЛНР оборудование для ЕГЭ
Вологодская область передала школам ЛНР оборудование для ЕГЭ - РИА Новости, 18.04.2024
Вологодская область передала школам ЛНР оборудование для ЕГЭ
Вологодская область передала школам, расположенным в Алчевске (ЛНР), новое оборудование для организации Единого госэкзамена, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:09
2024-04-18T16:09
вологодская область
вологодская область
луганская народная республика
георгий филимонов
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Вологодская область передала школам, расположенным в Алчевске (ЛНР), новое оборудование для организации Единого госэкзамена, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новое оборудование позволит обеспечить безопасность и прозрачность процедуры проведения итоговой аттестации. "С начала этого года мы передали школам Алчевска порядка 450 технических средств на сумму около 10,6 миллиона рублей. Это оборудование будет использовано для оснащения пунктов проведения ЕГЭ. Будем и дальше помогать школам Алчевска в организации образовательного процесса", - цитирует пресс-служба врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. В частности, местным школам передали сканеры, лазерные принтеры, ручные металлодетекторы, серверы, источники бесперебойного питания, наушники с микрофоном, колонки и другие технические средства. Кроме того, в трех школах Алчевска уже начали устанавливать системы видеонаблюдения. Работы проводят вологодские специалисты. На эти цели из областного бюджета дополнительно предусмотрено 3,9 миллиона рублей. В прошлом году при поддержке Вологодской области 13 школ Алчевска получили 350 единиц компьютерного и презентационного оборудования.
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вологодская область, луганская народная республика, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Луганская Народная Республика, Георгий Филимонов

Вологодская область передала школам ЛНР оборудование для ЕГЭ

© Фото : правительство Вологодской областиВологодская область передала школам ЛНР оборудование для ЕГЭ
Вологодская область передала школам ЛНР оборудование для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : правительство Вологодской области
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Вологодская область передала школам, расположенным в Алчевске (ЛНР), новое оборудование для организации Единого госэкзамена, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новое оборудование позволит обеспечить безопасность и прозрачность процедуры проведения итоговой аттестации.
«
"С начала этого года мы передали школам Алчевска порядка 450 технических средств на сумму около 10,6 миллиона рублей. Это оборудование будет использовано для оснащения пунктов проведения ЕГЭ. Будем и дальше помогать школам Алчевска в организации образовательного процесса", - цитирует пресс-служба врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
В частности, местным школам передали сканеры, лазерные принтеры, ручные металлодетекторы, серверы, источники бесперебойного питания, наушники с микрофоном, колонки и другие технические средства.
Кроме того, в трех школах Алчевска уже начали устанавливать системы видеонаблюдения. Работы проводят вологодские специалисты. На эти цели из областного бюджета дополнительно предусмотрено 3,9 миллиона рублей.
В прошлом году при поддержке Вологодской области 13 школ Алчевска получили 350 единиц компьютерного и презентационного оборудования.
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Вологодская областьВологодская областьЛуганская Народная РеспубликаГеоргий Филимонов
 
 
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