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Полиция обходит квартиры дома, где убили мужчину из-за парковки
Полиция обходит квартиры дома, где убили мужчину из-за парковки - РИА Новости, 18.04.2024
Полиция обходит квартиры дома, где убили мужчину из-за парковки
Сотрудники правоохранительных органов начали обход жителей дома, где убили 24-летнего мужчину из-за парковки в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:07
2024-04-18T20:07
2024-04-18T20:15
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов начали обход жителей дома, где убили 24-летнего мужчину из-за парковки в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Они обходят этажи, просят жителей дома показать паспорта, тех, у кого другая прописка, просят уточнений, почему и к кому они пришли. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала, что найдена вторая машина, на которой скрывался возможный убийца.
https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940841240.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Полиция обходит квартиры дома, где убили мужчину из-за парковки
Полиция обходит жителей дома, где убили 24-летнего мужчину из-за парковки